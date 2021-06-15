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Потерявший сознание во время матча Евро-2020 Эриксен рассказал о своем состоянии

Полузащитник сборной Дании по футболу Кристиан Эриксен обратился к болельщикам в «Инстаграме».

Во время игры Евро-2020 против Финляндии футболист потерял сознание. Сейчас он чувствует себя нормально. «Всем привет. Большое спасибо за ваши милые и удивительные сообщения со всего мира. Это много значит для меня и моей семьи. Я в порядке, насколько это возможно в этих обстоятельствах. Мне все еще нужно пройти ряд обследований в больнице, но я чувствую себя хорошо. Теперь я буду болеть за ребят из сборной Дании в следующих матчах. Играйте за всю Данию! Всего наилучшего, Кристиан», — написал Кристиан Эриксен.

Инцидент произошел 12 июня в Копенгагене во время матча Дания — Финляндия. По ходу встречи Эриксен потерял сознание. Позже выяснилось, что у него остановилось сердце, но медицинской бригаде, которая тут же выбежала на поле, удалось его запустить. Судьи игру приостановили, но вскоре было принято решение продолжить ее в тот же день. В итоге Финляндия победила со счетом 0:1.

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Комментарии (3)

zlopopik
На самом деле, могли бы и озвучить причину внезапной остановки сердца у молодого человека, спортсмена. Чего умалчивать то?
nuga
Вакцинирован?
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