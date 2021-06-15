Полузащитник сборной Дании по футболу Кристиан Эриксен обратился к болельщикам в «Инстаграме».



Во время игры Евро-2020 против Финляндии футболист потерял сознание. Сейчас он чувствует себя нормально. «Всем привет. Большое спасибо за ваши милые и удивительные сообщения со всего мира. Это много значит для меня и моей семьи. Я в порядке, насколько это возможно в этих обстоятельствах. Мне все еще нужно пройти ряд обследований в больнице, но я чувствую себя хорошо. Теперь я буду болеть за ребят из сборной Дании в следующих матчах. Играйте за всю Данию! Всего наилучшего, Кристиан», — написал Кристиан Эриксен.

