Полузащитник сборной Дании по футболу Кристиан Эриксен обратился к болельщикам в «Инстаграме».
Во время игры Евро-2020 против Финляндии футболист потерял сознание. Сейчас он чувствует себя нормально. «Всем привет. Большое спасибо за ваши милые и удивительные сообщения со всего мира. Это много значит для меня и моей семьи. Я в порядке, насколько это возможно в этих обстоятельствах. Мне все еще нужно пройти ряд обследований в больнице, но я чувствую себя хорошо. Теперь я буду болеть за ребят из сборной Дании в следующих матчах. Играйте за всю Данию! Всего наилучшего, Кристиан», — написал Кристиан Эриксен.
Инцидент произошел 12 июня в Копенгагене во время матча Дания — Финляндия. По ходу встречи Эриксен потерял сознание. Позже выяснилось, что у него остановилось сердце, но медицинской бригаде, которая тут же выбежала на поле, удалось его запустить. Судьи игру приостановили, но вскоре было принято решение продолжить ее в тот же день. В итоге Финляндия победила со счетом 0:1.