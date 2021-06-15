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В Петербурге — аномальные пробки, точнее их отсутствие. КАД пытались перекрыть, но мало кто заметил

На дорогах Петербурга свободнее обычного

К 10 часам утра 15 июня загруженность дорог Северной столицы опустилась до «зелёных» 3 баллов по шкале «Яндекса», что на 2 балла ниже, чем обычно в это время суток.

Утренний максимум составил 4 балла, хотя летом обычно бывает 5 баллов, а в другие сезоны 6.

В начале десятого автомобилисты сообщили телеграм-каналу «Мегаполис» о том, что ДТП заблокировало съезд с КАД на Волхонское шоссе. В пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад» «Фонтанке» пояснили, что около 9:10 там кто-то встал, минут пять постоял и уехал. Пробки на данном участке не зафиксировано.

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Крупнейшими пробками сегодня были:

  • 9:19, внутренняя сторона КАД от Мурманского шоссе до Октябрьской набережной, 4,8 км;
  • 8:35, Московское шоссе от центра Scania до 3-го Бадаевского проезда, 4,5 км;
  • 8:27, Витебский проспект и Воздухоплавательная улица от Бассейной улицы до Лиговского проспекта, 4,2 км;
  • 8:59, Мурманское шоссе и Народная улица от КАД до Володарского моста, 4,2 км;
  • 9:27, Московское шоссе от Витебского проспекта до поворота к заводу Foxconn, 3,9 км.

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