Утренний максимум составил 4 балла, хотя летом обычно бывает 5 баллов, а в другие сезоны 6.
В начале десятого автомобилисты сообщили телеграм-каналу «Мегаполис» о том, что ДТП заблокировало съезд с КАД на Волхонское шоссе. В пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад» «Фонтанке» пояснили, что около 9:10 там кто-то встал, минут пять постоял и уехал. Пробки на данном участке не зафиксировано.
Крупнейшими пробками сегодня были:
- 9:19, внутренняя сторона КАД от Мурманского шоссе до Октябрьской набережной, 4,8 км;
- 8:35, Московское шоссе от центра Scania до 3-го Бадаевского проезда, 4,5 км;
- 8:27, Витебский проспект и Воздухоплавательная улица от Бассейной улицы до Лиговского проспекта, 4,2 км;
- 8:59, Мурманское шоссе и Народная улица от КАД до Володарского моста, 4,2 км;
- 9:27, Московское шоссе от Витебского проспекта до поворота к заводу Foxconn, 3,9 км.