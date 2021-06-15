Утренний максимум составил 4 балла, хотя летом обычно бывает 5 баллов, а в другие сезоны 6.



В начале десятого автомобилисты сообщили телеграм-каналу «Мегаполис» о том, что ДТП заблокировало съезд с КАД на Волхонское шоссе. В пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад» «Фонтанке» пояснили, что около 9:10 там кто-то встал, минут пять постоял и уехал. Пробки на данном участке не зафиксировано.

