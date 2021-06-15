Из-за спора о масках в американском магазине убит человек

Один человек погиб и трое, в том числе нападавший, получили ранения в результате инцидента в супермаркете в пригороде Атланты (штат Джорджия, США).



Как сообщает 15 июня ТАСС со ссылкой на «Следственное бюро Джорджии», вчера 30-летний Виктор Ли Такер зашёл в супермаркет, и кассирша предъявила к нему претензии «по поводу его маски». Он вышел из магазина, ничего и не купив, а потом вернулся и выстрелил в кассиршу. Она погибла сразу. Помощник шерифа округа, находившийся в магазине в своё нерабочее время, стал стрелять по Такеру. Оба мужчины получили ранения. Одна из пуль попала в другую кассиршу.

