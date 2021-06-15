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Из-за спора о масках в американском магазине убит человек

Один человек погиб и трое, в том числе нападавший, получили ранения в результате инцидента в супермаркете в пригороде Атланты (штат Джорджия, США).

Как сообщает 15 июня ТАСС со ссылкой на «Следственное бюро Джорджии», вчера 30-летний Виктор Ли Такер зашёл в супермаркет, и кассирша предъявила к нему претензии «по поводу его маски». Он вышел из магазина, ничего и не купив, а потом вернулся и выстрелил в кассиршу. Она погибла сразу. Помощник шерифа округа, находившийся в магазине в своё нерабочее время, стал стрелять по Такеру. Оба мужчины получили ранения. Одна из пуль попала в другую кассиршу.

Такер хотел скрыться, но полиция подоспела и задержала его. Мужчины были доставлены в больницу, пострадавшей кассирше оказали помощь на месте.

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Комментарии (11)

265889626
Вы с ум а сошли.Что значит правильно сделал?Убил человека,который сделал ему замечание?Причем по правильному поводу?У нас магазины штрафуют,если они обслуживают клиентов без маски.А магазин штрафует кассира.Сейчас это сделать-вообще не проблема.сё на видеокамерах.Я думаю,у них такая-же система.Так,что женщину можно понять.
dedmoroz_5e4d8827384c2
бесплатно маски на кассе
dedmoroz_5e4d8827384c2
маски клиентам на кассе надо выдавать и вопрос будет закрыт, и не только в США, а worlwide

клиент берёт товары на сумму 500-1000 р. или больше, в США на 100 долларов, но жаба душит барыг ему дать маску за 3 рубля? или за 0,04 доллара?
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