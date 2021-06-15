Если вы купили путёвку в детский лагерь до старта программы детского туристического кешбэка 25 мая, то с сегодняшнего дня можете оформлять заявку на возврат 50% стоимости поездки.
Правительство России выделило на программу 4,5 млрд рублей, передаёт 15 июня ТАСС. Возврат можно оформить до конца октября — на портале госуслуг. Для этого надо предоставить информацию, подтверждающую факт приобретения путёвки. Кешбэк равен половине стоимости путёвки, но не более 20 тыс. руб. за одну транзакцию.
Программа детского туристического кешбэка продлена до 20 сентября, то есть к этому моменту поездка ребёнка должна закончиться. Перечень лагерей — участников программы есть на сайте мирпутешествий.рф.