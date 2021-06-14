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Пассажиров рейса из Москвы в Петербург проверили в Пулково. Искали человека с Кавказа

В Пулково полицейские проверили пассажиров рейса из столицы

Пассажирам рейса 5N 295 авиакомпании Smartavia, прибывшим из Москвы в Петербург в 22.10 14 июня, пришлось задержаться некоторое время в Пулково. Как сообщают «Фонтанке» очевидцы, документы прилетевших проверяли сотрудники правоохранительных органов. Особое внимание было уделено мужчинам.

Клиенты Smartavia предположили, что полиция ищет какого-то преступника, и не прогадали. По данным «Фонтанки», паспортами шелестели по просьбе главка полиции, искали на рейсе уроженца республики Дагестан. Наше издание выясняет, чем он отличился.

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