В Индии скончался 76-летний Зиона Чана. Он оставил после себя, по некоторым данным, 38 жен, 89 детей и 36 внуков. Его семья считалась самой большой в мире, хотя данные о точном количестве домочадцев разнятся. Чана был духовным лидером близкой к мормонству религиозной секты Чана Пол, практикующей полигамию.
13 июня мужчине стало плохо. Его госпитализировали в клинику, где врачи констатировали смерть. Известно, что Зиона Чана страдал диабетом и гипертонией.
With heavy heart, #Mizoram bid farewell to Mr. Zion-a (76), believed to head the world's largest family, with 38 wives and 89 children.— Zoramthanga (@ZoramthangaCM) June 13, 2021
Mizoram and his village at Baktawng Tlangnuam has become a major tourist attraction in the state because of the family.
Rest in Peace Sir! pic.twitter.com/V1cHmRAOkr
Около двух тысяч членов секты Чана Пол живут в деревне Бактавнг Тлангнуам, что в 55 километрах от города Аиджал, столицы штата Мизорам на северо-востоке Индии. Духовный лидер с семьей занимал огромный дом из 100 комнат. Но, несмотря на внушительные размеры жилища, не каждый член семьи мог похвастаться отдельной комнатой.
Зиона Чана владел мебельной фабрикой и свиноводческой фермой, обеспечивал жителей деревни работой, а само поселение выделялось своим достатком. Жены и дети Чана работали на огороде, в семье царили строгая иерархия, дисциплина и почитание главы.
По сообщением СМИ, домочадцы за один ужин съедали 30 кур и 60 кг картофеля или 50 кг риса. Зиона Чана был постоянным героем прессы и телевидения, а его дом — туристической достопримечательностью. Гости со всей Индии и из-за границы приносили деревне дополнительный доход.
Впервые Зиона женился, когда ему было 17 лет. Однажды за год он женился десять раз. Секту Чана Пол основал в 1942 году дед Зионы Чаны.