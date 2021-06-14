В Индии скончался 76-летний Зиона Чана. Он оставил после себя, по некоторым данным, 38 жен, 89 детей и 36 внуков. Его семья считалась самой большой в мире, хотя данные о точном количестве домочадцев разнятся. Чана был духовным лидером близкой к мормонству религиозной секты Чана Пол, практикующей полигамию.

13 июня мужчине стало плохо. Его госпитализировали в клинику, где врачи констатировали смерть. Известно, что Зиона Чана страдал диабетом и гипертонией.

With heavy heart, #Mizoram bid farewell to Mr. Zion-a (76), believed to head the world's largest family, with 38 wives and 89 children.

Mizoram and his village at Baktawng Tlangnuam has become a major tourist attraction in the state because of the family.

Rest in Peace Sir! pic.twitter.com/V1cHmRAOkr — Zoramthanga (@ZoramthangaCM) June 13, 2021

Около двух тысяч членов секты Чана Пол живут в деревне Бактавнг Тлангнуам, что в 55 километрах от города Аиджал, столицы штата Мизорам на северо-востоке Индии. Духовный лидер с семьей занимал огромный дом из 100 комнат. Но, несмотря на внушительные размеры жилища, не каждый член семьи мог похвастаться отдельной комнатой.

