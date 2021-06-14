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Скончался самый плодовитый мужчина в мире. У него было 89 детей

В Индии умер глава самой большой семьи в мире

В Индии скончался 76-летний Зиона Чана. Он оставил после себя, по некоторым данным, 38 жен, 89 детей и 36 внуков. Его семья считалась самой большой в мире, хотя данные о точном количестве домочадцев разнятся. Чана был духовным лидером близкой к мормонству религиозной секты Чана Пол, практикующей полигамию.

13 июня мужчине стало плохо. Его госпитализировали в клинику, где врачи констатировали смерть. Известно, что Зиона Чана страдал диабетом и гипертонией.

Около двух тысяч членов секты Чана Пол живут в деревне Бактавнг Тлангнуам, что в 55 километрах от города Аиджал, столицы штата Мизорам на северо-востоке Индии. Духовный лидер с семьей занимал огромный дом из 100 комнат. Но, несмотря на внушительные размеры жилища, не каждый член семьи мог похвастаться отдельной комнатой.

Зиона Чана владел мебельной фабрикой и свиноводческой фермой, обеспечивал жителей деревни работой, а само поселение выделялось своим достатком. Жены и дети Чана работали на огороде, в семье царили строгая иерархия, дисциплина и почитание главы.

По сообщением СМИ, домочадцы за один ужин съедали 30 кур и 60 кг картофеля или 50 кг риса. Зиона Чана был постоянным героем прессы и телевидения, а его дом — туристической достопримечательностью. Гости со всей Индии и из-за границы приносили деревне дополнительный доход.

Впервые Зиона женился, когда ему было 17 лет. Однажды за год он женился десять раз. Секту Чана Пол основал в 1942 году дед Зионы Чаны.

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Комментарии (6)

263580521
Представляю, как они будут делить наследство.
Woodruff Shnibbll
Приходит к доктору дед и говорит....мне 92, и у меня ничего не работает, а вот мой сосед, Василий Иванович, ему 93, он говорит что у него все нормально. Доктор отвечает...батенька! А вам кто мешает? И вы говорите!
change_it
у некоторых - жены, а у некоторых - депутатши... Ну, этого хоть все по честному. В отличие от.
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