В Петербурге на берегах Орловского карьера с наступлением лета снова начали образовываться незаконные свалки бытовых отходов. Фото 14 июня разместили в паблике «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб».



Местные жители предположили, что источник загрязнения — отдыхающие, так как свалки появляются каждый год в «шашлычный» сезон. «И это малая часть свинства, которое там происходит. Даже какой-то умник додумался на машине заехать в карьер и помыть машину», — написала автор снимков.