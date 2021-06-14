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Орловский карьер в Коломягах снова «разукрасили» незаконные свалки

В Петербурге на берегах Орловского карьера с наступлением лета снова начали образовываться незаконные свалки бытовых отходов. Фото 14 июня разместили в паблике «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб».

Местные жители предположили, что источник загрязнения — отдыхающие, так как свалки появляются каждый год в «шашлычный» сезон. «И это малая часть свинства, которое там происходит. Даже какой-то умник додумался на машине заехать в карьер и помыть машину», — написала автор снимков.

Загрязнение Орловского карьера мусором — одна из болевых точек для жителей Приморского района. В июне на восточном берегу карьера проезд перегородили валунами, чтобы автомобили не подъезжали вплотную к воде. Мусор регулярно убирают волонтеры, однако также регулярно отдыхающие загрязняют берег.

В декабре 2020 года депутат Заксобрания Надежда Тихонова предлагала Смольному рассмотреть возможность придать береговой территории статус пляжа, что позволило бы (в отличие от статуса земель общего пользования) выделять дополнительное финансирование на благоустройство территории. Запрос был направлен на имя главы комитета территориального развития Андрея Чапурова. «Фонтанка» направила чиновнику запрос с просьбой прокомментировать ситуацию.

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Комментарии (2)

Stiff_21
Да это враги ночью нагадили. Может Илон со спутников по ночам кидает.
Санкт-ПетербургСтолицаКомуналок
Значит надо с 1 мая ставить контейнеры и вывозить мусор,через 2 дня.Где эти муниципалитеты?Не хотят работать на благо страны и народа!
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