Жители нескольких домов на шоссе Революции протестуют против вырубки двух дюжин деревьев и десятков кустарников в зеленом дворе в рамках благоустройства детской площадки. Об этом 14 июня сообщает паблик «ВКонтакте» «Красногвардейский район Санкт-Петербурга».
В порубочном билете указано, что к сносу приговорены 24 дерева и 34 кустарника в сквере около домов 33, корпус 1, и 37, корпус 1, по шоссе Революции. В ближайшее время здесь должны начаться работы по благоустройству, в рамках которых планируется обустроить детскую площадку с полимерным покрытием, оборудованием, ограждениями и «пешеходными коммуникациями», следует из информационной вывески.
Местные жители показывают на существующую площадку, часть конструкций оттуда уже вывезли. По мнению горожан, ее площади достаточно для обновления. Необходимости в вырубке деревьев петербуржцы не видят.
Работы проводятся по заказу местной администрации МО «Больша Охта», подрядчиком выступает компания «СпецДорТехСтрой». Согласно данным с сайта госзакупок, у этой фирмы подписан контракт на благоустройство территорий МО «Большая Охта» почти на 33 млн рублей. В адресном перечне документации к закупке целый ряд адресов, в том числе и «мятежный» двор.
Компания была учреждена в конце 2019 года, по информации из СПАРК, владельцем и главой является Василий Минин. В 2020-м фирма получила два госконтракта в общей сложности на 50 млн рублей — от администраций МО «Большая Охта» и «Рыбацкое», на 10 и на 40 млн соответственно, однако первый контракт был прекращен по соглашению сторон.
Дозвониться до главы округа «Большая Охта» Николая Паялина не удалось, редакция направила ему запрос с просьбой прокомментировать ситуацию.