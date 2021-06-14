Жители нескольких домов на шоссе Революции протестуют против вырубки двух дюжин деревьев и десятков кустарников в зеленом дворе в рамках благоустройства детской площадки. Об этом 14 июня сообщает паблик «ВКонтакте» «Красногвардейский район Санкт-Петербурга».

В порубочном билете указано, что к сносу приговорены 24 дерева и 34 кустарника в сквере около домов 33, корпус 1, и 37, корпус 1, по шоссе Революции. В ближайшее время здесь должны начаться работы по благоустройству, в рамках которых планируется обустроить детскую площадку с полимерным покрытием, оборудованием, ограждениями и «пешеходными коммуникациями», следует из информационной вывески.



Местные жители показывают на существующую площадку, часть конструкций оттуда уже вывезли. По мнению горожан, ее площади достаточно для обновления. Необходимости в вырубке деревьев петербуржцы не видят.