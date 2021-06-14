Сотрудники Нижне-Свирского государственного заповедника, что находится в Лодейном Поле в Ленобласти, поражаются местному дятлу, который за несколько дней уничтожил фотоловушку. Последние записи с камеры опубликованы в официальной группе заповедника 14 июня.



«Вандализм в заповеднике! Чёрный дятел решил, что на его участке не должно быть вмешательства в личную жизнь зверей и птиц — и уничтожил фотоловушку. Желна легко обнаружила замаскированное устройство и в течение нескольких дней методично расковыривала понравившееся ей отверстие. Научным сотрудникам, прибывшим проверять фотоловушку, пришлось с сожалением констатировать, что с этого места ещё долго не удастся получить новых кадров», — отметили сотрудники учреждения.