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Улётный вандализм. Дятел-социопат выдолбил дыру в фотоловушке Нижне-Свирского заповедника

Дятел устроил акт вандализма в Нижне-Свирском заповеднике

Сотрудники Нижне-Свирского государственного заповедника, что находится в Лодейном Поле в Ленобласти, поражаются местному дятлу, который за несколько дней уничтожил фотоловушку. Последние записи с камеры опубликованы в официальной группе заповедника 14 июня.

«Вандализм в заповеднике! Чёрный дятел решил, что на его участке не должно быть вмешательства в личную жизнь зверей и птиц — и уничтожил фотоловушку. Желна легко обнаружила замаскированное устройство и в течение нескольких дней методично расковыривала понравившееся ей отверстие. Научным сотрудникам, прибывшим проверять фотоловушку, пришлось с сожалением констатировать, что с этого места ещё долго не удастся получить новых кадров», — отметили сотрудники учреждения.

Подписчики, к слову, встали на сторону красноголовой птицы, указав на недопустимость подглядывания за частной жизнью.

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Комментарии (2)

AlBerkut
Когда дятел умнее соболя.
Первый и камеру найдёт замаскированную, и избавится от неё 😎😂😂😂
lenten
Стремишься сохранить свою частную жизнь в тайне, а фонтанка тебя за это социопатом обзывает.
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