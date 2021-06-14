«А почему мне ему не верить?» Путин прокомментировал версию Лукашенко о посадке самолета с Протасевичем

Владимир Путин заявил, что у него нет оснований не верить версии президента Белоруссии Александра Лукашенко о посадке самолета компании Ryanair с экс-главным редактором телеграм-канала Nexta Романом Протасевичем. Об этом политик сказал в интервью американскому телеканалу NBC, стенограмму опубликовали 14 июня на сайте Кремля.



Ведущий задал вопрос, был ли Владимир Путин в курсе планов Минска.



«Я об этом не знал. Я не знал ни о каком лайнере и о людях, которые там были арестованы, тоже ничего не слышал. Узнал об этом из средств массовой информации. Знать не знал о каких-то задержанных, понятия не имею. Для нас это не представляет никакого интереса», — сказал президент.

