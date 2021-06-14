«А почему мне ему не верить?» Путин прокомментировал версию Лукашенко о посадке самолета с Протасевичем

Владимир Путин заявил, что у него нет оснований не верить версии президента Белоруссии Александра Лукашенко о посадке самолета компании Ryanair с экс-главным редактором телеграм-канала Nexta Романом Протасевичем. Об этом политик сказал в интервью американскому телеканалу NBC, стенограмму опубликовали 14 июня на сайте Кремля.
Ведущий задал вопрос, был ли Владимир Путин в курсе планов Минска.
«Я об этом не знал. Я не знал ни о каком лайнере и о людях, которые там были арестованы, тоже ничего не слышал. Узнал об этом из средств массовой информации. Знать не знал о каких-то задержанных, понятия не имею. Для нас это не представляет никакого интереса», — сказал президент.
Он добавил: «Я не то чтобы одобряю и не то чтобы осуждаю [такой поступок]. Так случилось. Я рассказывал недавно в одном из разговоров с европейским коллегой, версия господина Лукашенко, о которой он мне рассказал, заключается в том, что к ним самим поступила информация, что на борту находится взрывное устройство. Они проинформировали пилота, не принуждали его к посадке, и пилот принял решение садиться в Минске. Вот и всё», — добавил глава России.
Он предложил спросить про обстоятельства посадки самолета у самого пилота и поинтересоваться, принуждали ли последнего посадить борт.
«У меня нет оснований ему (Александру Лукашенко. — Прим. ред.) не верить», — заключил президент России.