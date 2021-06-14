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«А почему мне ему не верить?» Путин прокомментировал версию Лукашенко о посадке самолета с Протасевичем

Путин заявил, что верит версии Лукашенко о посадке самолета с Протасевичем в Минске

Владимир Путин заявил, что у него нет оснований не верить версии президента Белоруссии Александра Лукашенко о посадке самолета компании Ryanair с экс-главным редактором телеграм-канала Nexta Романом Протасевичем. Об этом политик сказал в интервью американскому телеканалу NBC, стенограмму опубликовали 14 июня на сайте Кремля.

Ведущий задал вопрос, был ли Владимир Путин в курсе планов Минска.

«Я об этом не знал. Я не знал ни о каком лайнере и о людях, которые там были арестованы, тоже ничего не слышал. Узнал об этом из средств массовой информации. Знать не знал о каких-то задержанных, понятия не имею. Для нас это не представляет никакого интереса», — сказал президент.

Он добавил: «Я не то чтобы одобряю и не то чтобы осуждаю [такой поступок]. Так случилось. Я рассказывал недавно в одном из разговоров с европейским коллегой, версия господина Лукашенко, о которой он мне рассказал, заключается в том, что к ним самим поступила информация, что на борту находится взрывное устройство. Они проинформировали пилота, не принуждали его к посадке, и пилот принял решение садиться в Минске. Вот и всё», — добавил глава России.

Он предложил спросить про обстоятельства посадки самолета у самого пилота и поинтересоваться, принуждали ли последнего посадить борт.

«У меня нет оснований ему (Александру Лукашенко. — Прим. ред.) не верить», — заключил президент России.

Рейс Афины — Вильнюс сел в Минске 23 мая после того, как экипажу сообщили о бомбе на борту. По данным авиакомпании, информацию о минировании передали белорусские диспетчеры, они же дали указание посадить самолёт. Данные о минировании не подтвердились. При проверке был задержан Роман Протасевич и его девушка, россиянка Софья Сапега. Оба были арестованы и отправлены в СИЗО.

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Комментарии (9)

Zheleznyak
Даже уже ничего не вызывает. Всё настолько предсказуемо.
Савва Морозов
Путину и не докладывают - всё из сми узнаёт (хотя он ранее говорил, что ему Песков даёт информацию, так как сам он не смотрит тв).
Дурачок из оппозиции думал проскочить - вытряхнули из него всех кукловодов и спонсоров.
graail
Два самых ЧЕСТНЫХ.
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