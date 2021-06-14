«Закон против Соболь» сработал. Экс-юрист ФБК снимается с выборов

Бывший юрист Фонда борьбы с коррупцией (признан иноагентом в 2019 году, экстремистской организацией и ликвидирован в 2021 году) Любовь Соболь заявила, что отказывается от участия в избирательной кампании в Госдуму. Об этом она написала 14 июня в своих соцсетях.

«Несмотря на неимоверную поддержку людей, сформированный штаб, сотни волонтеров и явное преимущество перед соперниками, из-за признания ФБК экстремистской организацией я вынуждена остановить ведение своей кампании в Госдуму», — пишет Соболь.

По ее словам, власть «бесит ее популярность». «Закон о запрете участия в выборах лицам, причастным к экстремистской деятельности, часто называют «закон против Соболь». Так и есть. Он принят, чтобы лишить меня пассивного избирательного права. В 2019 году врали, что я принесла поддельные подписи, а теперь собираются отстранить от выборов таким путем», — заявила Соболь.



И добавила, что не может в нынешних условиях обеспечить безопасность волонтерам, сотрудникам и жертвователям избирательной кампании.

