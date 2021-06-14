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Путин удивился, что Россию еще не обвинили в провокации движения Black Lives Matter

Президент России Владимир Путин в ответ на вопросы про роль русских хакеров в кибератаках на США удивился отсутствию обвинений в провокации движения Black Lives Matter. Речь об этом зашла во время интервью политика американскому телеканалу NBC, отрывки из которого опубликованы 14 июня.

«Я удивлен, что нас до сих пор не обвиняют в провокации движения Black Lives Matter», — сказал Путин.

Глава государства отметил, что в России всегда с пониманием относились к борьбе афроамериканцев за свои права, однако не одобряли какое-либо экстремальное поведение этого движения.

Black Lives Matter появилось в 2013 году в США как движение, которое борется против социального неравенства афроамериканцев и привлекает внимание к таким проблемам. BLM возникло после того, как в 2012 году суд присяжных в США оправдал дружинника-добровольца в убийстве 17-летнего чернокожего подростка.

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Комментарии (7)

aborigenSPB
Судя по всему, сотрудники Фонтанки тоже присоединились к движению BLM, поэтому переведу удалённый комментарий на толерантный язык: западные страны использовали рабский труд афроамериканцев и поэтому сейчас прогибаются перед ними, как могут! А вот какие претензии у кавказских народов, которым мы отваливаем немеренное количество денег, развиваем их экономику, строим им города и т.д.? Что им-то плохого мы сделали, кроме развития экономики и всего остального?
Агроном аэродрома
Да мы все как один перед Рамзаном свет Ахматычем через одного извиняемся. Какие тут провокацЫи?!!
***_555
Лопата.
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