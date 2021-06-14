Путин удивился, что Россию еще не обвинили в провокации движения Black Lives Matter

Президент России Владимир Путин в ответ на вопросы про роль русских хакеров в кибератаках на США удивился отсутствию обвинений в провокации движения Black Lives Matter. Речь об этом зашла во время интервью политика американскому телеканалу NBC, отрывки из которого опубликованы 14 июня.



«Я удивлен, что нас до сих пор не обвиняют в провокации движения Black Lives Matter», — сказал Путин.



Глава государства отметил, что в России всегда с пониманием относились к борьбе афроамериканцев за свои права, однако не одобряли какое-либо экстремальное поведение этого движения.

