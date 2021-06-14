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Под Петербургом спасатели вытаскивали мужчину из комбайна

В поселке Сельцо Тосненского района Ленобласти мужчина угодил в комбайн. Об этом 14 июня сообщили в Аварийно-спасательной службе региона.

Там уточнили, что спасатели деблокировали пострадавшего комбайнера и передали его сотрудникам скорой помощи. Мужчина госпитализирован.

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Комментарии (1)

genby[eqkj
тиктокер ,наверное =)),но что то пошло не так ...
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