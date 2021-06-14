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У берегов Африки нашли тела 150 нелегальных мигрантов. Их лодка столкнулась с крупным судном

Полторы сотни человек, стремившихся попасть в Европу незаконным путём, утонули, так и не добравшись до своей цели. Их тела обнаружили местные рыбаки.

«Поздно вечером в воскресенье более 150 тел нелегальных африканских мигрантов были обнаружены плавающими на поверхности моря вдали от побережья Рас-Аль-Ара в мухафазе Лахдж на юге Йемена», — сообщает 14 июня телеканал Al Hadath.

По данным йеменской газеты Al-Ayyam, рыболовецкое судно, на борту которого находились примерно 400 нелегальных мигрантов, столкнулось с кораблем в море, что привело к затоплению их судна. Ранее телеканал Sky News Arabia сообщал о затоплении судна у берегов Йемена с более чем 250 нелегалами.

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