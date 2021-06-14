На территории автозаправки в Новосибирске взрываются резервуары с газом. Как сообщает издание NGS, пожар на Гусинобродском шоссе начался 14 июня около шести вечера по местному времени.
На Гусинобродском шоссе прогремели взрывы — онлайн-трансляция, что происходит.https://t.co/TXasg5olhc— НГС (Новосибирск) (@top_ngs_news) June 14, 2021
Клубы дыма очевидцы наблюдают практически из всех районов города. В пресс-службе ГУ МЧС по региону сообщили, что в результате происшествия пострадали четыре человека, они госпитализированы в ожоговый центр.
ngs.ru