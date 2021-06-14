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Над Новосибирском стоят клубы дыма. Взрываются резервуары с газом

Резервуары с газом взрываются в Новосибирске

На территории автозаправки в Новосибирске взрываются резервуары с газом. Как сообщает издание NGS, пожар на Гусинобродском шоссе начался 14 июня около шести вечера по местному времени.

Клубы дыма очевидцы наблюдают практически из всех районов города. В пресс-службе ГУ МЧС по региону сообщили, что в результате происшествия пострадали четыре человека, они госпитализированы в ожоговый центр.

ngs.ru

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