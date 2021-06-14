Евросоюз снял ограничения на поездки для обладателей COVID-сертификатов

Полученный по правилам ЕС сертификат о вакцинации позволит теперь путешествовать по Европе без сдачи дополнительных тестов и соблюдения карантина. Соответствующее предложение Еврокомиссии утвердил Совет ЕС 14 июня.

Система пропусков по COVID-сертификатам должна заработать с 1 июля. Документ будут выдавать бесплатно, он будет свидетельствовать о том, что предъявитель привился от коронавируса, недавно получил отрицательный результат теста или переболел.



Для получения сертификата нужно пройти вакцинацию препаратом, который был разрешен к применению европейским регулятором. На данный момент одобрены только четыре вакцины: Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca и Janssen. Российский «Спутник V» в список не входит, хотя в Минздраве надеялись, что он получит одобрение в ближайшие месяцы.

