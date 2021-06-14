Сотрудники полиции с часа дня 14 июня оцепили участок в сотню метров напротив входа в два комитета Смольного — по благоустройству и транспортной инфраструктуре.
Как сообщают «Фонтанке» очевидцы, причиной переполоха стал синий чемодан, который кто-то забыл неподалеку от арки дома 9 по Караванной улице.
Неподалеку расположено бюро по размещению туристов. Его посетители, уверяют местные, нередко в суете оставляют свои вещи. На место прибыла машина «разминирования» ОМОНа. Проверка чемодана показала, что там обычные вещи. В ближайшее время оцепление будет снято.