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Одинокий чемодан заблокировал часть Караванной улицы в Петербурге

Часть Караванной улицы в центре Петербурга оцепили из-за оставленного чемодана

Сотрудники полиции с часа дня 14 июня оцепили участок в сотню метров напротив входа в два комитета Смольного — по благоустройству и транспортной инфраструктуре.

Как сообщают «Фонтанке» очевидцы, причиной переполоха стал синий чемодан, который кто-то забыл неподалеку от арки дома 9 по Караванной улице.

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Неподалеку расположено бюро по размещению туристов. Его посетители, уверяют местные, нередко в суете оставляют свои вещи. На место прибыла машина «разминирования» ОМОНа. Проверка чемодана показала, что там обычные вещи. В ближайшее время оцепление будет снято.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (1)

gencon
Странно приезжать на забытый синий чемодан, если россиян давно не беспокоит подросток, идущий со стволом на перевес в свою школу. Чтож, тогда нам нужен non- стоп чемпионат мира....
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