Сотрудники полиции с часа дня 14 июня оцепили участок в сотню метров напротив входа в два комитета Смольного — по благоустройству и транспортной инфраструктуре.



Как сообщают «Фонтанке» очевидцы, причиной переполоха стал синий чемодан, который кто-то забыл неподалеку от арки дома 9 по Караванной улице.