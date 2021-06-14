FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+20°C/Завтра: +19
71.68р87.33р
ЕВРО-2020А ты должен Фонду капремонта?Главные новости о COVID-19«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизни
1
Печать

Помогите Елисею справиться с редкой болезнью. Шанс на жизнь — 13,5 млн

Редкая, но наиболее агрессивная форма рака обнаружена у маленького жителя Ленинградской области. Часть опухоли уже удалена, но требуются новое обследование и лечение, которые сами врачи посоветовали пройти в Германии. Однако стоимость лечения для семьи мальчика гигантская.

ПоделитьсяПоделиться

Елисей Краснобородкин, 6 лет.

Диагноз — глиома.

Требуется лечение. Стоимость — 13 482 750 рублей.

С момента, когда родители заподозрили, что с шестилетним Елисеем что-то не так, до сложнейшей операции прошло всего 20 дней. 9 апреля мама мальчика заметила, что лицо сына выглядит перекошенным. 23 апреля ребенок стал вялым, по дороге в детский сад часто присаживался — было трудно идти. В садике все стало только хуже — мальчика зашатало, левый глазик «прищурился». В тот же день его положили в больницу, а через неделю уже удалили опухоль на мозжечке. Гистология подтвердила опасения врачей — опухоль оказалась злокачественной. Диагноз — глиобластома. Уже в июне в госпитале Бурденко в Москве уточнили: глиома, что не меняет сути, — это одна из самых грозных опухолей.

Глиома — это общее название для всех опухолей центральной нервной системы, образованных из глиальных клеток: астроцитов, олигодендроцитов или эпендимальных клеток. Глиомы различаются по месту расположения, степени злокачественности и типу клеток, из которых развились. Злокачественные глиомы у детей встречаются редко, но в случае с опухолями центральной нервной системы (ЦНС) доброкачественные могут быть не менее опасными.

После консультации в Москве у одного из самых авторитетных в России специалистов по опухолям головного мозга отец Елисея написал на своей странице в соцсети: «К сожалению, его заболевание — одна из самых не изученных областей в онкологии; да, многие врачи России и мира не знают, что это и как с этим бороться; да, статистика не очень утешительная. Но. Я категорически уверен, что мы: я, моя супруга Анна, мой сын Елисей, наши родители, родные, близкие, друзья и все неравнодушные люди, все мы вместе сможем побороть этот недуг».

«На данный момент в России нет специалистов должного уровня для проведения положительного лечения данной болезни, чтобы ребенок мог просто жить дальше, — рассказывает Алексей Краснобородкин. — По совету врачей мы отправляли запросы в разные клиники мира, отозвались немецкая клиника Helios и профессор Claudius Werner. Они готовы принять нас для диагностики и дальнейшего лечения».

Сумма, которую нужно перевести на депозит, для семьи просто космическая — 150 000 евро. Это почти 13,5 млн рублей. Но родители Елисея надеются её собрать и просят по возможности помочь их сыну.

ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ ПОМОЧЬ, НАЖМИТЕ НА КНОПКУ

Подробную информацию также можно узнать здесь и здесь.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

Pilat
Это гигантская стоимость не только для этой семьи.
Между тем у государства есть совершенно свободные деньги на такие случаи.
Их изъяли у коррупционеров.
Только у губернатора Дальнего Востока изъяли 5 МИЛЛИАРДОВ наличными.
Фонтанка, задайте ВВ вопрос - почему имея столько неучтённых в бюджете денег, государство не помогает лечить своих детей?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний