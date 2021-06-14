Помогите Елисею справиться с редкой болезнью. Шанс на жизнь — 13,5 млн

С момента, когда родители заподозрили, что с шестилетним Елисеем что-то не так, до сложнейшей операции прошло всего 20 дней. 9 апреля мама мальчика заметила, что лицо сына выглядит перекошенным. 23 апреля ребенок стал вялым, по дороге в детский сад часто присаживался — было трудно идти. В садике все стало только хуже — мальчика зашатало, левый глазик «прищурился». В тот же день его положили в больницу, а через неделю уже удалили опухоль на мозжечке. Гистология подтвердила опасения врачей — опухоль оказалась злокачественной. Диагноз — глиобластома. Уже в июне в госпитале Бурденко в Москве уточнили: глиома, что не меняет сути, — это одна из самых грозных опухолей.

Глиома — это общее название для всех опухолей центральной нервной системы, образованных из глиальных клеток: астроцитов, олигодендроцитов или эпендимальных клеток. Глиомы различаются по месту расположения, степени злокачественности и типу клеток, из которых развились. Злокачественные глиомы у детей встречаются редко, но в случае с опухолями центральной нервной системы (ЦНС) доброкачественные могут быть не менее опасными.



После консультации в Москве у одного из самых авторитетных в России специалистов по опухолям головного мозга отец Елисея написал на своей странице в соцсети: «К сожалению, его заболевание — одна из самых не изученных областей в онкологии; да, многие врачи России и мира не знают, что это и как с этим бороться; да, статистика не очень утешительная. Но. Я категорически уверен, что мы: я, моя супруга Анна, мой сын Елисей, наши родители, родные, близкие, друзья и все неравнодушные люди, все мы вместе сможем побороть этот недуг».



«На данный момент в России нет специалистов должного уровня для проведения положительного лечения данной болезни, чтобы ребенок мог просто жить дальше, — рассказывает Алексей Краснобородкин. — По совету врачей мы отправляли запросы в разные клиники мира, отозвались немецкая клиника Helios и профессор Claudius Werner. Они готовы принять нас для диагностики и дальнейшего лечения».

