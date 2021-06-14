10-летнюю новгородку нашли в одиночестве на автовокзале в Петербурге

Бдительные сотрудники «Пассажиравтотранса» прервали самостоятельное путешествие 10-летней девочки, которую с утра 13 июня ищут в соседнем Новгороде.



Как стало известно «Фонтанке» 14 июня, нашли ребенка на автовокзале на набережной Обводного канала, 36, накануне около половины седьмого вечера. Она приехала на автобусе из Великого Новгорода без сопровождения взрослых.



Ребенка осмотрела скорая, после чего её увезли в пятый отдел полиции. Туда же поспешила и её мать, которой сообщили о найденном ребенке.

