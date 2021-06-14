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Женщина, тело которой нашли после пожара в поселке Решетниково, была завернута в ковер. Её убили за неделю до того, как заполыхало

Найденная после пожара в квартире на севере Петербурга женщина была убита

Следственный комитет устанавливает обстоятельства гибели 35-летней женщины, тело которой нашли после пожара в поселке Решетниково Курортного района Петербурга.

Как стало известно «Фонтанке» 14 июня, возгорание в квартире дома № 2 произошло на третьем этаже. Горел диван, а рядом нашли тело женщины, завернутое в ковер и еще большое количество тряпок.

По предварительной информации, погибшая пролежала в квартире неделю или полторы. До этого её задушили.

Полиция установила и личность погибшей, благодаря сумочке с документами, которая была также завернута в ковер. Ею оказалась 35-летняя уроженка Ставропольского края, долгое время проживавшая в Петербурге. Переехав в Северную столицу, женщина сменила даже страницу в соцсетях. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (4)

igoruha
Меня умиляет вот это вот "решается вопрос о возбуждении уголовного дела" А что, могут и не возбудить? Типа решат, что сама себя задушила а потом в ковёр завернула?
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