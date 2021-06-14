Как стало известно «Фонтанке» 14 июня, полиция смогла найти подтверждение избиению 28-летнего колпинца, о котором он заявил, попав в больницу 9 июня.
По словам пострадавшего, около семи вечера он сидел на скамейке у дома 10 по улице Красных Партизан. К нему подошли двое парней. Они сидели через дорожку у соседнего дома, также на скамейке. Разговор не задался сразу. Один из них стал наносить удары по голове мужчине. Бил так сильно, что у него вылетел из рук не только мобильник, но и с одной из ног слетела обувь.
Нападение попало но видео. Телефон с собой забрали нападавшие.
«Фонтанка.ру»
Мужчину увезли в городскую больницу № 26, где врачи диагностировали у него тяжелые травмы головы.