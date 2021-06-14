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В Петербурге ищут двоих, которые использовали колпинца, как боксерскую грушу. На видео попала не только агрессия, но и кража мобильника

Видео: Житель Колпино попал в больницу с травмами головы после нападения двоих

28-летний мужчина отдыхал на скамейке у дома на улице Красных Партизан, когда к нему вразвалочку подошли двое парней. После их ухода он остался без мобильника и в одном кроссовке.

Как стало известно «Фонтанке» 14 июня, полиция смогла найти подтверждение избиению 28-летнего колпинца, о котором он заявил, попав в больницу 9 июня.

По словам пострадавшего, около семи вечера он сидел на скамейке у дома 10 по улице Красных Партизан. К нему подошли двое парней. Они сидели через дорожку у соседнего дома, также на скамейке. Разговор не задался сразу. Один из них стал наносить удары по голове мужчине. Бил так сильно, что у него вылетел из рук не только мобильник, но и с одной из ног слетела обувь.

Нападение попало но видео. Телефон с собой забрали нападавшие.

«Фонтанка.ру»

Мужчину увезли в городскую больницу № 26, где врачи диагностировали у него тяжелые травмы головы.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (4)

viking
охренеть! совсем страх потеряли, по беспределу так! на лет 10 минимум их надо посадить
Сергей Кузнецов
Ну поймать их и влепить каждому по трехе! Пусть посидят подумают...
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