Число ядерных боеголовок, развернутых в составе оперативных сил, за год в мире увеличилось с 3720 до 3825. Об этом сообщается 14 июня в ежегодном докладе Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI).

По расчетам ученых, около двух тысяч боеголовок находятся в состоянии повышенной готовности, причем почти все они принадлежат России и США. Общее количество боеголовок при этом уменьшилось с 13400 до 13080.



«Несмотря на то, что США и Россия продолжали сокращать общие запасы ядерного оружия путем демонтажа снятых с вооружения боеголовок в 2020 году, обе страны имели к началу 2021 года примерно на 50 боеголовок больше в составе оперативных сил, чем годом ранее. Россия также увеличила свой ядерный арсенал примерно на 180 боеголовок, в основном за счет развертывания межконтинентальных баллистических ракет наземного и морского базирования», — считают в SIPRI.

