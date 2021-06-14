Число ядерных боеголовок, развернутых в составе оперативных сил, за год в мире увеличилось с 3720 до 3825. Об этом сообщается 14 июня в ежегодном докладе Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI).
At the start of 2021, the 9 nuclear-armed states possessed an estimated 13 080 nuclear weapons:— SIPRI (@SIPRIorg) June 14, 2021
USA🇺🇸 5 550
Russia🇷🇺 6 255
UK🇬🇧 225
France🇫🇷 290
China🇨🇳 350
India🇮🇳 156
Pakistan🇵🇰 165
Israel🇮🇱 90
North Korea🇰🇵 40–50
Read more in #SIPRIYearbook 2021 ➡️ https://t.co/zct4xsms3m pic.twitter.com/16Sic0PUWk
По расчетам ученых, около двух тысяч боеголовок находятся в состоянии повышенной готовности, причем почти все они принадлежат России и США. Общее количество боеголовок при этом уменьшилось с 13400 до 13080.
«Несмотря на то, что США и Россия продолжали сокращать общие запасы ядерного оружия путем демонтажа снятых с вооружения боеголовок в 2020 году, обе страны имели к началу 2021 года примерно на 50 боеголовок больше в составе оперативных сил, чем годом ранее. Россия также увеличила свой ядерный арсенал примерно на 180 боеголовок, в основном за счет развертывания межконтинентальных баллистических ракет наземного и морского базирования», — считают в SIPRI.
По информации института, Россия является лидером среди девяти ядерных держав по количеству боеголовок: у нее их 6255, у США — 5550. Как сообщали в Международной кампании за ликвидацию ядерного оружия (ICAN), Россия находится на третьем месте по расходам на эти виды вооружения после США и Китая. В 2020 году РФ потратила на эти цели 8 млрд долларов, в то время как Амрика 37,4 млрд, а Китай — 10,1 млрд.