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Россия и США увеличили количество развернутых ядерных боеголовок

Число ядерных боеголовок, развернутых в составе оперативных сил, за год в мире увеличилось с 3720 до 3825. Об этом сообщается 14 июня в ежегодном докладе Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI).

По расчетам ученых, около двух тысяч боеголовок находятся в состоянии повышенной готовности, причем почти все они принадлежат России и США. Общее количество боеголовок при этом уменьшилось с 13400 до 13080.

«Несмотря на то, что США и Россия продолжали сокращать общие запасы ядерного оружия путем демонтажа снятых с вооружения боеголовок в 2020 году, обе страны имели к началу 2021 года примерно на 50 боеголовок больше в составе оперативных сил, чем годом ранее. Россия также увеличила свой ядерный арсенал примерно на 180 боеголовок, в основном за счет развертывания межконтинентальных баллистических ракет наземного и морского базирования», — считают в SIPRI.

По информации института, Россия является лидером среди девяти ядерных держав по количеству боеголовок: у нее их 6255, у США — 5550. Как сообщали в Международной кампании за ликвидацию ядерного оружия (ICAN), Россия находится на третьем месте по расходам на эти виды вооружения после США и Китая. В 2020 году РФ потратила на эти цели 8 млрд долларов, в то время как Амрика 37,4 млрд, а Китай — 10,1 млрд.

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Комментарии (6)

***_555
По 1-му каналу не вопят, у кого больше?
Бывший Патриот
Странно, в Израиле 90 ракет и они весь арабский мир держат в кулаке, а у нас почти 6500 и жены гаишников просят спасти их от диаспоры, видимо не в ракетах стабильность, порядок и защита граждан.
Cвифт
(с) Авторы доклада отмечает ?))) (Дождь), что на Россию и США приходится более 90 процентов мирового ядерного оружия, а Москва и Вашингтон придают все больше значения ядерному оружию в своих стратегиях национальной безопасности.
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