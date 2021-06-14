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Ночной Петербург взбудоражили велосипедисты-фиксеры. В городе прошли неофициальные гонки

Массовый заезд велосипедистов-фиксеров испугал автомобилистов ночью в Петербурге

В ночь с 13 на 14 июня велосипедисты-фиксеры устроили массовый заезд по улицам Петербурга, нарушая правила дорожного движения и пугая автомобилистов. Видео 14 июня опубликовали в паблике «Признавашки ЧП и ДТП Санкт-Петербург».

Днем 13 июня в городе состоялась велогонка аллейкэт (неофициальная) NOT RACE, маршрут пролегал через центр Петербурга и по Свердловской набережной. В ней, если верить информации телеграм-канала гонки, приняли участие более полусотни человек.

Участники могли стартовать с любой точки, далее следовать в конкретные локации, адреса они получали после прохождения задания. В качестве подтверждения участники должны были делать фото велосипеда так, чтобы местность вокруг была узнаваемая. Призовой фонд составил 30 тысяч рублей. Участники стартовали в 15.00. В 16.30-17.00 организаторы анонсировали награждение у ТЮЗа.

Однако, вероятно, велолюбители продолжили неформальный заезд и позднее. На видео с потоками водителей двухколесного транспорта видно, что оно снято уже в темноте.

Автор: Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург / vk.com

Фиксеры — это люди, перемещающиеся на велосипедах с фиксированной передачей и, как правило, без тормозов. Фиксеры ездят по дорогам, часто экстремально обгоняя и объезжая автомобили.

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Комментарии (12)

265860433
Нарушение ПДД т.к. неправильно организована коллона из движущихся придурков на велосипедах. У нас на такие мелочи дпс не обращают внимание, пусть шокируют придурки всех водителей тс вокруг и создают опасные ситуации на дорогах. Не страна, а чуркистан, в Индии и Тайланде на мобедах и великах и то ездят с умом.
мухомор
фикс это не только отсутствие передач. главное это отсутствие свободного хода педалей. крутишь педали - едешь, не крутишь - стоишь. именно поэтому у них и нет тормозов. они не нужны, тормозят усилием ног на педали.
265113292
это старая экстремальная тема, и прикол в том, что так как порог вхождения высокий и никто не думает, что можно гнать на велике без тормозов без подготовки, то нет и никаких новостей про сбитых и погибших фиксеров или пострадавших от них. То ли дело самокат — скорость при иллюзии легкости управления, в результате травмы каждый день
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