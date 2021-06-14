В ночь с 13 на 14 июня велосипедисты-фиксеры устроили массовый заезд по улицам Петербурга, нарушая правила дорожного движения и пугая автомобилистов. Видео 14 июня опубликовали в паблике «Признавашки ЧП и ДТП Санкт-Петербург».



Днем 13 июня в городе состоялась велогонка аллейкэт (неофициальная) NOT RACE, маршрут пролегал через центр Петербурга и по Свердловской набережной. В ней, если верить информации телеграм-канала гонки, приняли участие более полусотни человек.



Участники могли стартовать с любой точки, далее следовать в конкретные локации, адреса они получали после прохождения задания. В качестве подтверждения участники должны были делать фото велосипеда так, чтобы местность вокруг была узнаваемая. Призовой фонд составил 30 тысяч рублей. Участники стартовали в 15.00. В 16.30-17.00 организаторы анонсировали награждение у ТЮЗа.

