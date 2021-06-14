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Суд Минска отказал в жалобе россиянки Сапеги на ее задержание. Источники сообщают, что ей предъявили обвинение в «разжигании вражды»

Белорусский суд отклонил жалобу россиянки Сапеги на ее задержание

Суд Партизанского района Минска отклонил жалобу россиянке Софьи Сапеги на ее задержание. Об этом 14 июня «Новой газете» сообщил ее адвокат Александр Филанович.

Сапеги на заседании не было, оно проходило в закрытом режиме. Источник издания рассказал, что Сапега была задержана по ст. 342 УК РБ («Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок»). Всего, по данным собеседника «Новой газеты», россиянку подозревают по трем статьям уголовного кодекса. По ст. 130 УК РБ («Разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды») ей уже предъявлено обвинение. Также дело возбуждено по ч.1 ст. 293 УК РБ («организация массовых беспорядков»). Адвокатам запрещено официально предоставлять сведения о том, по какой статье предъявляются обвинения их клиентке.

Рейс Афины — Вильнюс сел в Минске 23 мая после того, как экипажу сообщили о бомбе на борту. По данным авиакомпании, информацию о минировании передали белорусские диспетчеры, они же дали указание посадить самолёт. Данные о минировании не подтвердились. При проверке был задержан Протасевич и его девушка, россиянка Софья Сапега. Оба были арестованы и отправлены в СИЗО.

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Комментарии (8)

lamer
Прям по Ломоносову. Безбедно поразвлеклась, а теперь немного погрустит.
Zdobsi
Вспомнила, что где-то завалялся российский паспорт...
Pilat
У этих либералов наглости, как у дураков фантиков.
Жалобу она подала видишь ли....
А когда публиковала данные милиционеров для расправы над ними, она думала, что за это ей ящик печенья и бочку варенья дадут?
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