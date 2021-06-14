Суд Минска отказал в жалобе россиянки Сапеги на ее задержание. Источники сообщают, что ей предъявили обвинение в «разжигании вражды»

Суд Партизанского района Минска отклонил жалобу россиянке Софьи Сапеги на ее задержание. Об этом 14 июня «Новой газете» сообщил ее адвокат Александр Филанович.
Сапеги на заседании не было, оно проходило в закрытом режиме. Источник издания рассказал, что Сапега была задержана по ст. 342 УК РБ («Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок»). Всего, по данным собеседника «Новой газеты», россиянку подозревают по трем статьям уголовного кодекса. По ст. 130 УК РБ («Разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды») ей уже предъявлено обвинение. Также дело возбуждено по ч.1 ст. 293 УК РБ («организация массовых беспорядков»). Адвокатам запрещено официально предоставлять сведения о том, по какой статье предъявляются обвинения их клиентке.