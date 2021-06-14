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На Непокоренных утром такси «залезло» под «КАМАЗ». В ста метрах от этого ДТП в «паровозик» встали трое

Пассажирка такси погибла в ДТП в Калининском районе Петербурга

Сразу два ДТП произошли утром 14 июня на проспекте Непокоренных на расстоянии 100 метров.

Как стало известно «Фонтанке», сообщение о двух авариях поступило в правоохранительные органы около 8 утра. На правой полосе легковой автомобиль с наклейками «Яндекс.такси» влетел под «КАМАЗ». Чтобы извлечь водителя из машины, на место вызывали специалистов. Пассажирку такси прибывшие на место врачи спасти не смогли. 33-летняя женщина скончалась от полученных травм.

Автор: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / vk.com

А в крайней левой полосе произошло столкновение трех машин: «Субару», «БМВ» и «Хендай». Скорая осмотрела женщину-водителя и ребенка из последней машины. От госпитализации они отказались.

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Комментарии (3)

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..... деформаций у Логана почти нет, как их угораздило ? И почему не сработала вторая подушка ? (если она там есть).
266084175
Какое из ДТП произошло раньше? Тогда можно предположить , кто засмотрелся на предыдущее столкновение -то ли субару повернул голову вправо и тормознул, организовав паровозик, то ли водитель такси неизвестной национальности смотрел влево,на паровозик и поймал медленно едущий или стоящий Камаз. Пассажир,помни-садясь в такси, ты доверяешь свою жизнь неизвестному человеку.
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