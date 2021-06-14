Сразу два ДТП произошли утром 14 июня на проспекте Непокоренных на расстоянии 100 метров.
Как стало известно «Фонтанке», сообщение о двух авариях поступило в правоохранительные органы около 8 утра. На правой полосе легковой автомобиль с наклейками «Яндекс.такси» влетел под «КАМАЗ». Чтобы извлечь водителя из машины, на место вызывали специалистов. Пассажирку такси прибывшие на место врачи спасти не смогли. 33-летняя женщина скончалась от полученных травм.
Автор: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / vk.com
А в крайней левой полосе произошло столкновение трех машин: «Субару», «БМВ» и «Хендай». Скорая осмотрела женщину-водителя и ребенка из последней машины. От госпитализации они отказались.