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Largus и Daihatsu не поделили полосу на ночной дороге на юге Петербурга. На видео попало, как «японка» встала на два колеса

Автомобиль встал на дыбы на Витебском проспекте в Петербурге

Водитель Daihatsu Mira родился под счастливой звездой. После ДТП с переворотом ему не потребовалась госпитализация.

Очевидцы в соцсетях делятся видео полета «японки» на Витебском проспекте. Её подрезал перестраивающийся в правую полосу Largus.

Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер / telegram

ДТП произошло у заправки Shell в районе дома 47б. Автомобиль отечественной сборки внезапно решил заехать заправиться, но не стал пропускать «японку», которая ехала в крайнем правом ряду. Она от удара встала на два колеса и, разбрызгивая искры, пролетела так несколько десятков метров.

Как сообщили «Фонтанке» в ГИБДД, в результате аварии никто не пострадал.

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Комментарии (3)

Чёрт Опасный
лавров.жпег
266084175
Красочная картина получилась, не то что с камер на домах, почти "матрица".
_Igor_
"Водитель" "автомобиля" отечественной "сборки" упорот или родился упоротым?
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