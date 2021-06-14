Водитель Daihatsu Mira родился под счастливой звездой. После ДТП с переворотом ему не потребовалась госпитализация.
Очевидцы в соцсетях делятся видео полета «японки» на Витебском проспекте. Её подрезал перестраивающийся в правую полосу Largus.
ДТП произошло у заправки Shell в районе дома 47б. Автомобиль отечественной сборки внезапно решил заехать заправиться, но не стал пропускать «японку», которая ехала в крайнем правом ряду. Она от удара встала на два колеса и, разбрызгивая искры, пролетела так несколько десятков метров.
Как сообщили «Фонтанке» в ГИБДД, в результате аварии никто не пострадал.