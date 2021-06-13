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Нетаньяху уходит в оппозицию после 12 лет у власти. В Израиле новое правительство

С перевесом в один голос новым премьером Израиля стал Нафтали Беннет

Кнессет утвердил новое правительство Израиля. Биньямин Нетаньяху больше не премьер-министр страны.

Присягу вечером 13 июня принес новый премьер, Нафтали Беннет. Нетаньяху возглавлял парламент 12 лет, но теперь проиграл один голос — 60 против 59.

Коалицию против Нетаньяху удалось сформировать лидеру оппозиционной партии «Еш Атид» Яиру Лапиду, в ней восемь партий. По договоренности, Лапид сменет Беннета примерно через два года.

Новым спикером Кнессета избран депутат израильской партии «Еш Атид» Мики Леви.

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Комментарии (6)

lenaF
8 политических партий в коалиции, включая одну исламистскую. 8 женщин-министров в правительстве. Как это всё работать-то будет, интересно.
vic_5e4cd1938d1a8
Ну что за имя, Нафтали ...?
По русски это будет или Натали или Нафталин
NasushnyBread
Анжела ушла, Биби...
Время неумолимо - коней на переправе всё равно меняют.
Скоро и в России...
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