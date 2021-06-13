Нетаньяху уходит в оппозицию после 12 лет у власти. В Израиле новое правительство

Кнессет утвердил новое правительство Израиля. Биньямин Нетаньяху больше не премьер-министр страны.
Присягу вечером 13 июня принес новый премьер, Нафтали Беннет. Нетаньяху возглавлял парламент 12 лет, но теперь проиграл один голос — 60 против 59.
Коалицию против Нетаньяху удалось сформировать лидеру оппозиционной партии «Еш Атид» Яиру Лапиду, в ней восемь партий. По договоренности, Лапид сменет Беннета примерно через два года.
Новым спикером Кнессета избран депутат израильской партии «Еш Атид» Мики Леви.