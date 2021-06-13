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Петербургская турфирма, чьи клиенты вместе с автобусом оказались в кювете, регулярно сотрудничала с перевозчиком

Угодившие в ДТП туристы купили путевки у компании «Шарм-Тревел». Клиентов заселят, накормят и вернут в Петербург.

ИП Байрамов, который осуществлял перевозку, давний партнер компании «Шарм-Тревел», выяснил 47news. Под этим брендом работает ООО «КС-Ресурс». Гендиректор организации Александр Кулбасов заявил, что не пострадавших туристов расселят в Мандрогах, затем за ними приедет другой автобус. О сотрудничестве с ИП предприниматель высказался так: «Он и в Европу возит, и школьников. Мы фрахтуем у него автобусы».

У ИП Гафарулла Байрамов больше 30 автобусов. За рулем, как сообщалось ранее, был гражданин Армении. «Пока ничего не могу сказать конкретного по поводу случившегося, — сообщил предприниматель. — Водитель за рулём 28 лет, автобусу и двух нет. Возможно, дело в дорожном покрытии и дожде».

Отметим, что по данным ГИБДД, проезжая часть в месте аварии ровная и без дефектов. На протокол легло, что при осмотре покрытия недостатков не зафиксировано.

«Шарм-Тревел» возит туристов в Карелию, Великий Новгород, Псков, Выборг, на Валдай и в Мандроги. Цены «в сказочную деревню» начинаются от 2680 рублей.

Причиной аварии, по версии СК, стал дождь. Водитель не справился с управлением на грунтовой дороге. В МВД «Фонтанке» сообщили, что авария могла произойти по собственной неосторожности водителя.

В автобусе было 46 туристов, пострадали 11 человек. Один из них в тяжелом состоянии. Авария произошла около пяти часов вечера рядом с деревней Верхние Мандроги.

Деревня Мандроги — туристический комплекс, в котором расположены здания деревянного зодчества XVII-XVIII веков, церковь Пророка Елисея и музей водки. Желающие могут приобрести тур от одного до пяти дней. В программу входят обучение народному промыслу, мастер-классы по конному делу и т.д. Также предлагается на один день «погрузиться» в жизнь крестьянина, отказавшись от электричества и привычной одежды.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (1)

SmehSkvozSlezy
по информации от потерпевших, представители турфирмы не озаботились до сих пор дать пострадавшим хотя бы еды и воды. В больнице условия тяжкие, информацию родственники получают только от самих пострадавших.
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