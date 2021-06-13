Петербургская турфирма, чьи клиенты вместе с автобусом оказались в кювете, регулярно сотрудничала с перевозчиком

ИП Байрамов, который осуществлял перевозку, давний партнер компании «Шарм-Тревел», выяснил 47news. Под этим брендом работает ООО «КС-Ресурс». Гендиректор организации Александр Кулбасов заявил, что не пострадавших туристов расселят в Мандрогах, затем за ними приедет другой автобус. О сотрудничестве с ИП предприниматель высказался так: «Он и в Европу возит, и школьников. Мы фрахтуем у него автобусы».

Угодившие в ДТП туристы купили путевки у компании «Шарм-Тревел». Клиентов заселят, накормят и вернут в Петербург.

У ИП Гафарулла Байрамов больше 30 автобусов. За рулем, как сообщалось ранее, был гражданин Армении. «Пока ничего не могу сказать конкретного по поводу случившегося, — сообщил предприниматель. — Водитель за рулём 28 лет, автобусу и двух нет. Возможно, дело в дорожном покрытии и дожде».

Отметим, что по данным ГИБДД, проезжая часть в месте аварии ровная и без дефектов. На протокол легло, что при осмотре покрытия недостатков не зафиксировано.

«Шарм-Тревел» возит туристов в Карелию, Великий Новгород, Псков, Выборг, на Валдай и в Мандроги. Цены «в сказочную деревню» начинаются от 2680 рублей.



Причиной аварии, по версии СК, стал дождь. Водитель не справился с управлением на грунтовой дороге. В МВД «Фонтанке» сообщили, что авария могла произойти по собственной неосторожности водителя.

В автобусе было 46 туристов, пострадали 11 человек. Один из них в тяжелом состоянии. Авария произошла около пяти часов вечера рядом с деревней Верхние Мандроги.