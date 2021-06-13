Та же «Фонтанка», только другая. В нашей группе в Инстаграме — 50 тысяч подписчиков

Основанный на материалах «Фонтанки», исповедующий дух нашего издания паблик в Instagram — все же особое СМИ. Там мы рассказываем о событиях другим языком — языком репортажей, видео и фото. Это летопись жизни города и страны, где в почете не яркие слова и броские заголовки, а документальный кадр. И далеко не всё из того, что там публикуется, можно найти на большой «Фонтанке».

В группе «Фонтанки» в сети Instagram уже больше 50 000 подписчиков. Созданная чуть больше двух лет назад группа динамично развивается и завоевывает популярность среди горожан.

Только там, к примеру, можно увидеть, как по центральным улицам Петербурга бегает лось, а ленивый голубь с удобством передвигается по городу на крыше автомобиля. Самые яркие происшествия дня — от забавных до нереально жутких — вы увидите здесь глазами очевидцев.

И если (а вдруг!) вы еще не подписались на нашу страницу в Instagram, сейчас самое время это сделать. Для этого достаточно перейти по этой ссылке и нажать на кнопку «Подписаться».

У нас большие планы по развитию паблика. Вместе с вами мы сможем стать еще интересней.

Напоминаем также, что у «Фонтанки» есть группы и в других социальных сетях — «ВКонтакте» и Фейсбуке.