Ранним утром сотрудники ГИБДД прервали резвую поездку водителя арендованного автомобиля в Невском районе Петербурга. Автомобилист и его пассажиры оказались не согласны с остановкой, перешли на повышенные тона, а когда речь зашла о том, что пора перемещаться в отдел полиции, пообещали представить своего человека.
Как пишет «Дорожный инспектор» во «ВКонтакте», в половине четвёртого утра 13 июня дорожные полицейские заметили каршеринговую Kia, которая неслась по Октябрьской набережной на скорости 100 километров в час. При этом на участке дороги, где она была замечена, действует ограничение 40 км/ч.
Водителю поступило требование остановиться, но выполнить его сразу он не смог. Закончить поездку всё же пришлось. После этого со стороны автомобилиста и его пассажиров последовала волна возмущения.
«Вы на середину дороги вышли и поднимаете свою палку! Как мы остановимся, за нами машина едет», — заявил водитель каршеринговой Kia. Его попросили предъявить документы, но он предпочёл проследовать в отдел полиции, добавив: «Мы там представим человека».
Позже стало известно, что за руль арендованного автомобиля он сел не имея водительского удостоверения. Факт отсутствия прав запротоколировали. Помимо этого, ему вменили «Невыполнение требования об остановке транспортного средства» и «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции».