Ранним утром сотрудники ГИБДД прервали резвую поездку водителя арендованного автомобиля в Невском районе Петербурга. Автомобилист и его пассажиры оказались не согласны с остановкой, перешли на повышенные тона, а когда речь зашла о том, что пора перемещаться в отдел полиции, пообещали представить своего человека.

Как пишет «Дорожный инспектор» во «ВКонтакте», в половине четвёртого утра 13 июня дорожные полицейские заметили каршеринговую Kia, которая неслась по Октябрьской набережной на скорости 100 километров в час. При этом на участке дороги, где она была замечена, действует ограничение 40 км/ч.