FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+16°C/Завтра: +20
71.68р87.33р
ЕВРО-2020А ты должен Фонду капремонта?Главные новости о COVID-19«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизни
0
Печать

В пожаре на Красного Курсанта погиб жилец. Он отравился смесью дымов

Квартирный пожар в Петроградском районе Петербурга унес жизнь одного человека. В тушении и эвакуации соседей участвовали 17 спасателей.

Как сообщили 13 июня в ГУ МЧС Петербурга, без двадцати три дня поступил сигнал о пожаре на улице Красного Курсанта, 26.

«В квартире горела обстановка на площади 20 квадратных метров. В 15:23 пожар локализован», — уточнили в пресс-службе.

По данным «Фонтанки», перед тушением спасателям пришлось вызывать электриков местного ГУЖА, чтобы обесточить здание. В условиях сильного задымления сотрудники МЧС вывели из подъезда двух человек.

Пожар начался в четырехкомнатной квартире на третьем этаже. Огонь охватил комнату, коридор и кухню. Жильца примерно шестидесятилетнего возраста нашли в комнате. Он получил смертельное отравление смесью дымов.

© Фонтанка.Ру

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний