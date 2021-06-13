В пожаре на Красного Курсанта погиб жилец. Он отравился смесью дымов

Квартирный пожар в Петроградском районе Петербурга унес жизнь одного человека. В тушении и эвакуации соседей участвовали 17 спасателей.

Как сообщили 13 июня в ГУ МЧС Петербурга, без двадцати три дня поступил сигнал о пожаре на улице Красного Курсанта, 26.

«В квартире горела обстановка на площади 20 квадратных метров. В 15:23 пожар локализован», — уточнили в пресс-службе.

По данным «Фонтанки», перед тушением спасателям пришлось вызывать электриков местного ГУЖА, чтобы обесточить здание. В условиях сильного задымления сотрудники МЧС вывели из подъезда двух человек.