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В Петербурге водитель «Форда» уходил от полицейских, но не справился с управлением на мокрой дороге. Его остановил билборд

Водитель «Форда» врезался в билборд на проспекте Солидарности в Петербурге

Полицейские преследовали водителя «Форда» в Невском районе Петербурга днём 13 июня. Во время погони автомобилист создал аварийную ситуацию, закончив свою поездку столкновением с опорой рекламного щита. Об этом очевидцы пишут в группе «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте».

По словам свидетелей происшествия, водитель «Форда» уходил от полицейского преследования в состоянии алкогольного опьянения. Во время движения он чуть не влетел в маршрутку, но та успела уйти от столкновения на встречную полосу, избежав ДТП.

«Остановил нарушителя билборд на Солидарности, перед перекрёстком с Кржижановского. Он при повороте после дождя не смог на скорости повернуть и влетел», — рассказали очевидцы о финале его поездки.

В комментариях свидетели происшествия также пишут, что автомобилист остался цел, его машину увезли с места аварии на эвакуаторе.

«Фонтанка» обратилась за комментарием в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

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Комментарии (3)

AlBerkut
Щиту рекламному выписать премию, ментов за профнепригодностью выгнать, а на их место этот щит, от него толку больше😎😂😂😂😂
265055770
Так вот, оказывается, зачем билборды устанавливают.
Alex000
Всегда с трудом понимаю, куда они "уходили".
Если номер спален - бегство только усугубит.
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