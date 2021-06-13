Организация «Футбол против расизма в Европе» (FARE) осудила реакцию болельщиков на акцию в поддержку темнокожих (BLM) во время матча Евро-2020 Россия — Бельгия в Петербурге.
«Прискорбно и досадно, что сегодня вечером болельщики России освистали бельгийскую команду, вставшую на колено. Этот жест — прогрессивный символ, призывающий к расовому равенству. Решение сборной Бельгии встать на колено перед матчем — это их выбор. Свистеть — это символ крайнего неуважения, и, на наш взгляд, происходившее сегодня в Санкт-Петербурге посылает расистский сигнал, понимают это люди или нет. Мы призываем всех болельщиков воздержаться от освистывания игроков, которые демонстрируют свою приверженность расовой справедливости», — заявили в пресс-службе FARE.
Матч Россия — Бельгия прошёл в Санкт-Петербурге 12 июня. Перед началом игры бельгийские футболисты встали на колено в знак поддержки BLM. В ответ с трибун раздался свист. Футболисты сборной России не приняли участия в этой акции.
Матч завершился разгромной победой Бельгии со счётом 3:0.
Движение BLM принимает самое деятельное участие в массовых протестах, которые сопровождались беспорядками и вспыхнули во многих штатах США после смерти в Миннеаполисе (штат Миннесота) афроамериканца Джорджа Флойда. Полицейские использовали при его аресте 25 мая удушающий прием. В борьбе с беспорядками к местным правоохранительным органам подключалась Национальная гвардия США. Примерно в 40 городах, включая Вашингтон и Нью-Йорк, вводился комендантский час.