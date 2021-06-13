Организация «Футбол против расизма в Европе» (FARE) осудила реакцию болельщиков на акцию в поддержку темнокожих (BLM) во время матча Евро-2020 Россия — Бельгия в Петербурге.

«Прискорбно и досадно, что сегодня вечером болельщики России освистали бельгийскую команду, вставшую на колено. Этот жест — прогрессивный символ, призывающий к расовому равенству. Решение сборной Бельгии встать на колено перед матчем — это их выбор. Свистеть — это символ крайнего неуважения, и, на наш взгляд, происходившее сегодня в Санкт-Петербурге посылает расистский сигнал, понимают это люди или нет. Мы призываем всех болельщиков воздержаться от освистывания игроков, которые демонстрируют свою приверженность расовой справедливости», — заявили в пресс-службе FARE.

