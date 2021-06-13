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Организация по борьбе против расизма раскритиковала фанатов на «Газпром Арене». Они освистали бельгийцев во время акции Black Lives Matter

Организация «Футбол против расизма в Европе» (FARE) осудила реакцию болельщиков на акцию в поддержку темнокожих (BLM) во время матча Евро-2020 Россия — Бельгия в Петербурге.

«Прискорбно и досадно, что сегодня вечером болельщики России освистали бельгийскую команду, вставшую на колено. Этот жест — прогрессивный символ, призывающий к расовому равенству. Решение сборной Бельгии встать на колено перед матчем — это их выбор. Свистеть — это символ крайнего неуважения, и, на наш взгляд, происходившее сегодня в Санкт-Петербурге посылает расистский сигнал, понимают это люди или нет. Мы призываем всех болельщиков воздержаться от освистывания игроков, которые демонстрируют свою приверженность расовой справедливости», — заявили в пресс-службе FARE.

Матч Россия — Бельгия прошёл в Санкт-Петербурге 12 июня. Перед началом игры бельгийские футболисты встали на колено в знак поддержки BLM. В ответ с трибун раздался свист. Футболисты сборной России не приняли участия в этой акции.

Матч завершился разгромной победой Бельгии со счётом 3:0.

Движение BLM принимает самое деятельное участие в массовых протестах, которые сопровождались беспорядками и вспыхнули во многих штатах США после смерти в Миннеаполисе (штат Миннесота) афроамериканца Джорджа Флойда. Полицейские использовали при его аресте 25 мая удушающий прием. В борьбе с беспорядками к местным правоохранительным органам подключалась Национальная гвардия США. Примерно в 40 городах, включая Вашингтон и Нью-Йорк, вводился комендантский час.

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Комментарии (37)

260843741
Вставать на колени или нет - личное дело каждого. Я считаю, что нашей стране не за что просить прощения у выходцев из Африки. Петр своего арапа допритеснял до звания генерал-аншефа и обеспечил приличным количеством белых крепостных. Если они там вставать хотят - их дело. Можно пальцем у виска мысленно покрутить. А освистывать - признак недостатка культуры свистящего.
aaignat
А нигры с монобровыми носорогами падают на колешки? Или это другое?
Serg_I
В "советские" годы один африканский студен, обучающийся в Ленинграде, смертельно ранил русского студента, который вступился за русскую девочку, которую тот собирался изнасиловать в общежитии... Спасло нашего студента то, что в эти годы как раз появились первые машины скорой помощи, оборудованные для выездных операций, аналог современных машин "реанимация".
Потом был суд, на судебных заседаниях, а также "до" и после них было шоу от поддерживавшего его африканского "землячества"...
Наш студент остался в результате инвалидом "неработающей" группы фактически с одним лёгким, с повреждённой печенью и другими серьёзными увечьями (кухонный нож - страшное оружие), африканский - получил восемь лет тюрьмы... Было это более тридцати лет назад...
И по сути - в лучшую сторону особо ничего и не поменялось! При этом "по отдельности" африканцы - нормальные ребята, но когда их больше двух... чувство общности интересов задавливает всё остальное!
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