Сотни очагов возгорания и десятки гектаров леса тушат спасатели в Сибири. До масштабов прошлого года еще далеко.

По состоянию на 13 июня, по данным Авиалесоохраны России, в Иркутской области горят 34 тысячи гектаров леса, это 13 отдельных пожаров.

В Красноярском крае с начала сезона было зафиксировано 398 очагов возгорания на площади 20 тыс. гектаров, пишут местные власти. Они же отмечают, что «это самый низкий показатель за последние пять лет», который был достигнут за счёт мер по масштабному обновлению лесопожарной техники.