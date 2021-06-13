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«Самый низкий показатель». В Красноярском крае горят 20 тысяч гектаров леса, в Иркутской области еще 35 тысяч

В Сибири снова горят леса, огонь занял десятки гектаров

Сотни очагов возгорания и десятки гектаров леса тушат спасатели в Сибири. До масштабов прошлого года еще далеко.

По состоянию на 13 июня, по данным Авиалесоохраны России, в Иркутской области горят 34 тысячи гектаров леса, это 13 отдельных пожаров.

В Красноярском крае с начала сезона было зафиксировано 398 очагов возгорания на площади 20 тыс. гектаров, пишут местные власти. Они же отмечают, что «это самый низкий показатель за последние пять лет», который был достигнут за счёт мер по масштабному обновлению лесопожарной техники.

видео с сайта 38.mchs.gov.ru/

Еще 20 тысяч гектаров горит в Якутии. Тушат их под три сотни спасателей.

Год назад в России выгорело 25,7 млн гектаров леса. В Сибири были уничтожены леса на площади, равной 1,3% от всей территории страны.

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