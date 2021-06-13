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Путин похвалил Байдена, но призвал не обольщаться

Владимир Путин сделал ряд заявлений за несколько дней до встречи с американским президентом Джо Байденом. Но сам же признался, что положительная риторика может быть временным явлением.

Интервью президент дал телеканалу «Россия 1», сидя на трибунах у хоккейной площадки. По его словам, России и США есть что обсуждать и где взаимодействовать — это стратегическая стабильность, тема региональных конфликтов, природоохранные мероприятия и забота об экологии в целом. «Необходимо восстановить наши личные контакты, отношения, наладить прямой диалог, создать реально функционирующие механизмы взаимодействия по тем направлениям, которые представляют взаимные интересы», — считает Путин.

Прокомментировал российский президент и продление договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений.

«Я думаю, что это очень важный шаг и, в общем и целом, конечно, со стороны президента Байдена это проявление профессионализма. Потому что это сделано не с кондачка, это сделано на основе профессионального анализа ситуации в мире и в наших взаимоотношениях, в наших потенциалах», — отметил президент.

Он также убежден, что Россия не сделала «ни одного шага для ухудшения отношений с США по теме безопасности».

Президент призвал не обольщаться позитивной риторике с обеих сторон. Он отметил, что это стандартная практика накануне встреч на высшем уровне: «Чтобы создать соответствующую благоприятную обстановку для работы. Здесь нет ничего особенного».

Отрывки интервью можно увидеть на портале «Смотрим.ру», это новый портал ВГТРК. Накануне его работоспособность вызвала волну негатива у пользователей — это был единственный сайт, который в прямом эфире для россиян показывал матч Россия — Бельгия, но трансляция оборвалась толком не начавшись.

Путин и Байден встретятся в Женеве 16 июня.

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Комментарии (12)

Stiff_21
Люди наверное грызню устраивают, непонимающие)). Гадят и пакостят всем и грызутся со всеми.
AlexZZZ
Я очень надеюсь, что договорятся. Не хочу очередного витка "холодной войны".
Как люди не понимают, что грызня между странами - это как война племен в Африке на фоне всего мира.
Мы - жители земли. Думать надо о будущем всей земли, а не отдельных территорий.
Stiff_21
Какие встречи, черти в аду уже заждались, в огонёк уже запарились валежник подкладывать.
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