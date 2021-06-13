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Под ногами туристов в экомузее вблизи Калининграда рухнула смотровая площадка. Пострадали двое

Прокуратура проводит проверку после госпитализации двух туристов в Калининградской области

В поселке Краснолесье в Нестеровском городском округе Калининградской области прямо под ногами туристов провалилась часть смотровой площадки. Два человека в больнице.

Местная прокуратура 13 июня начала проверку. Площадка на территории Виштынецкого экомузея была смонтирована два года назад, написал на своей странице в Facebook директор учреждения Алексей Соколов. Разрушение передней части произошло накануне днем, в этот момент красоты обозревали 27 человек. Два человека госпитализированы, многие получили ушибы.

«Площадка на сегодняшний день представляет опасность и будет демонтирована», — добавил Соколов.

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