Под ногами туристов в экомузее вблизи Калининграда рухнула смотровая площадка. Пострадали двое

В поселке Краснолесье в Нестеровском городском округе Калининградской области прямо под ногами туристов провалилась часть смотровой площадки. Два человека в больнице.
Местная прокуратура 13 июня начала проверку. Площадка на территории Виштынецкого экомузея была смонтирована два года назад, написал на своей странице в Facebook директор учреждения Алексей Соколов. Разрушение передней части произошло накануне днем, в этот момент красоты обозревали 27 человек. Два человека госпитализированы, многие получили ушибы.
«Площадка на сегодняшний день представляет опасность и будет демонтирована», — добавил Соколов.