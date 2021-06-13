Град отменили, но дождя не миновать. Синоптики скорректировали воскресный прогноз

По прогнозу Гидрометцентра, в Северной столице 13 июня до 23 градусов тепла. Дожди, как и ожидалось накануне, обещают во второй половине дня. Однако если днем раньше не исключался град, то теперь его в прогнозе нету. Грозы будут, но только в некоторых местах.



Дождевое облако движется к городу с запада. В ближайшие два часа, уверяет сервис «Яндекс.Погода», еще будет сухо.

Специалист погодного центра «ФОБОС» Михаил Леус рассказал, что погоду меняет далекий циклон. «Влияние оказывает холодный атмосферный фронт, связанный с далёким циклоном, кружащим над Баренцевым морем. Фронтальный раздел станет причиной кратковременных дождей ливневого характера и локальных гроз, однако существенного понижения температуры не будет», — пишет синоптик в Facebook.