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Град отменили, но дождя не миновать. Синоптики скорректировали воскресный прогноз

Прогноз погоды для Петербурга стал лучше

Без града, но с дождем и локальными грозами. Это отголосок далекого циклона, который несет в Петербург холодный фронт.

По прогнозу Гидрометцентра, в Северной столице 13 июня до 23 градусов тепла. Дожди, как и ожидалось накануне, обещают во второй половине дня. Однако если днем раньше не исключался град, то теперь его в прогнозе нету. Грозы будут, но только в некоторых местах.

Дождевое облако движется к городу с запада. В ближайшие два часа, уверяет сервис «Яндекс.Погода», еще будет сухо.

Специалист погодного центра «ФОБОС» Михаил Леус рассказал, что погоду меняет далекий циклон. «Влияние оказывает холодный атмосферный фронт, связанный с далёким циклоном, кружащим над Баренцевым морем. Фронтальный раздел станет причиной кратковременных дождей ливневого характера и локальных гроз, однако существенного понижения температуры не будет», — пишет синоптик в Facebook.

Последний выходной, который из-за Дня России пришелся на понедельник, обещает быть безоблачным, но не слишком жарким, до +20. Рабочая неделя начнется с облачной погоды и не без вероятности дождя.

© Фонтанка.Ру

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