У колпинского коллекционера и благотворителя обчистили квартиры. Через вскрытые двери ушли сабли, шпаги, пистолеты и ружьё на 3 млн рублей

Внушительную коллекцию редких образцов оружия и ювелирных изделий из благородных металлов после временного отсутствия не обнаружил у себя дома житель Колпинского района Петербурга.
Как стало известно «Фонтанке» 13 июня, накануне около восьми утра в дежурную часть полицейского главка обратилась 59-летняя жительница одного из домов на Тверской улице в Колпино. Выйдя в парадную, она обнаружила, что вскрыты входные двери двух соседских квартир, о чём поспешила сообщить по телефону 02.
Вечером того же дня порог отдела полиции переступил хозяин этих квартир. В своём заявлении он написал, что примерно с полуночи до семи утра субботы оттуда пропали золотые и серебряные кольца, подвески, цепи, бусы из горного хрусталя и агата, а также шкатулка из серебра. Помимо этого, местный житель не обнаружил свою коллекцию оружия: сабли, шпаги, парные кремниевые пистолеты со штык-ножами и с классическими спусковыми скобами, кремниевые дуэльные пистолеты и двуствольное кремниевое ружье.
Общий ущерб, по его словам, составил более 3 млн рублей. Заявление легло в основу уголовного дела, возбуждённого по статье «кража в особо крупном размере».
По данным «Фонтанки», хозяин двух квартир заявил сотрудникам полиции, что он не работает. Однако, согласно сведениям СПАРКа, мужчина является учредителем действующего ЖСК в Колпино. Его имя в Сети также можно найти в сообществах нескольких благотворительных фондов, специализирующихся на помощи бездомным животным, в частности — собакам. За финансовую поддержку этих организаций он был удостоен благодарности от Смольного.