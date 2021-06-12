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Черчесов назвал состав сборной России на игру против Бельгии в Петербурге

Стал известен стартовый состав на матч 1-го тура группового этапа чемпионата Европы по футболу Россия — Бельгия. Встреча пройдет в Петербурге 12 июня.

С первых минут на поле выйдут: вратарь Антон Шунин, Георгий Джикия, Андрей Семенов, Марио Фернандес, Юрий Жирков, Дмитрий Баринов, Магомед Оздоев, Антон Зобнин, Далер Кузяев, Александр Головин, Артем Дзюба.

В рейтинге Международной федерации футбола сборная Бельгии идет на первом месте. Россия занимает 38-ю строчку.

Евро-2020 проходит в 11 городах Европы с 11 июня по 11 июля.

Расписание матчей в Петербурге:

12 июня. Бельгия — Россия;

14 июня. Польша — Словакия;

16 июня. Финляндия — Россия;

18 июня. Швеция — Словакия;

21 июня. Финляндия — Бельгия;

23 июня. Швеция — Польша;

2 июля. Четвертьфинал.

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