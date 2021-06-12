Черчесов назвал состав сборной России на игру против Бельгии в Петербурге

Стал известен стартовый состав на матч 1-го тура группового этапа чемпионата Европы по футболу Россия — Бельгия. Встреча пройдет в Петербурге 12 июня.
С первых минут на поле выйдут: вратарь Антон Шунин, Георгий Джикия, Андрей Семенов, Марио Фернандес, Юрий Жирков, Дмитрий Баринов, Магомед Оздоев, Антон Зобнин, Далер Кузяев, Александр Головин, Артем Дзюба.
В рейтинге Международной федерации футбола сборная Бельгии идет на первом месте. Россия занимает 38-ю строчку.
Евро-2020 проходит в 11 городах Европы с 11 июня по 11 июля.
Расписание матчей в Петербурге:
12 июня. Бельгия — Россия;
14 июня. Польша — Словакия;
16 июня. Финляндия — Россия;
18 июня. Швеция — Словакия;
21 июня. Финляндия — Бельгия;
23 июня. Швеция — Польша;
2 июля. Четвертьфинал.