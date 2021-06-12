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Матч Финляндия — Дания, во время которого был госпитализирован футболист Эриксен, перенесен

Сборные Финляндии и Дании продолжат встречу 13 июня. Матч было решено перенести после того, как датчанин Кристиан Эриксен попал в больницу.

О решении болельщикам рассказали по громкой связи на стадионе. Переживавших за футболиста поклонников также уведомили, что датчанин в больнице и его состояние стабилизировалось. Датская федерация футбола в своем твиттер-аккаунте добавила, что Кристиан Эриксен в сознании.

Игра продолжится завтра в полдень с того момента, на котором была остановлена.

Игрок упал на газон в конце первого тайма игры с Финляндией. Ему пришлось делать массаж сердца. С поля его унесли в сознании. Счет — 0:0.

Обновление: Игра продолжится сегодня, в 21.30 по Москве

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Комментарии (2)

Матрёшечка
Фонтанка, откуда информация? Ваша статья вышла даже до объявления какой-либо официальной информации на самом стадионе. Игра не перенесена, будет продолжена сегодня, в 21.30.
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Кристиан Эриксен. Его имя и фамилия склоняются.
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