Матч Финляндия — Дания, во время которого был госпитализирован футболист Эриксен, перенесен

Сборные Финляндии и Дании продолжат встречу 13 июня. Матч было решено перенести после того, как датчанин Кристиан Эриксен попал в больницу.

О решении болельщикам рассказали по громкой связи на стадионе. Переживавших за футболиста поклонников также уведомили, что датчанин в больнице и его состояние стабилизировалось. Датская федерация футбола в своем твиттер-аккаунте добавила, что Кристиан Эриксен в сознании.

Игра продолжится завтра в полдень с того момента, на котором была остановлена.



Игрок упал на газон в конце первого тайма игры с Финляндией. Ему пришлось делать массаж сердца. С поля его унесли в сознании. Счет — 0:0.