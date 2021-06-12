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Чиновника из Минобрнауки подозревают в хищении 20 млн рублей во время работы в МЧС

Суд в Москве отправил в изолятор замглавы департамента управления делами Минобрнауки Романа Коровина. Его подозревают в мошенническом хищении на 20 млн рублей.

Как пишет ТАСС со ссылкой на источники, Коровину вменяют хищение денег, которые должны были быть распределены как социальные выплаты. В материалах дела, утверждает агентство, идет речь о 2015–17 годах. Тогда он работал в управлении Федеральной противопожарной службы (ФПС) МЧС. Уголовное дело возбуждено по статье о мошенничестве при получении выплат, по предварительному сговору. Вместе с Коровиным, уже арестованным судом на два месяца, проходят два фигуранта.

Несколько дней назад был арестован начальник отдела проверок в сфере закупок контрольно-ревизионного департамента Минобрнауки Михаил Шерстобитов. Его задержали при передаче 150 тысяч взятки.

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Комментарии (5)

266081655
"Починить не получится. Здесь всю систему менять надо". - монолог сантехника, М.Жванецкий.
Piter4452
Как это чудо вообще оказалось а министерстве образования?
kоt-obormot
"Главное в следственных действиях - это не выйти на самих себя." - да, Вова?
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