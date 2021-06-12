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Смотрите, как болельщики собираются на матч Россия — Бельгия. Их уже ждут водометы

Фанаты собираются на матч Бельгия — Россия

Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
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Меньше двух часов осталось до стартового для Петербурга матча Россия — Бельгия, который пройдёт 12 июня на «Газпром Арене». Тысячи болельщиков уже стекаются к стадиону.

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В основном любители футбола одеты в цвета российского флага, однако встречается и бельгийская расцветка. Ожидается, что игру посетят около шестисот бельгийцев — столько, по официальным данным, получили паспорта болельщиков. Вероятно, что на матче будет заполнена вся разрешенная квота мест, которая составляет 50% от вместимости стадиона. На трибунах ждут 30 500 болельщиков.

При этом в непосредственной близости от стадиона замечена спецтехника, в том числе водометы.

Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
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Евро-2020 проходит в 11 городах Европы с 11 июня по 11 июля.

Расписание матчей в Петербурге:

12 июня. Бельгия — Россия;

14 июня. Польша — Словакия;

16 июня. Финляндия — Россия;

18 июня. Швеция — Словакия;

21 июня. Финляндия — Бельгия;

23 июня. Швеция — Польша;

2 июля. Четвертьфинал.

Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
© Фонтанка.Ру

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Комментарии (1)

Brevnault
Понятно, для чего водомёты - драку разливать между 600-ми бельгийцами и 29 900-ми нашими.
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