Меньше двух часов осталось до стартового для Петербурга матча Россия — Бельгия, который пройдёт 12 июня на «Газпром Арене». Тысячи болельщиков уже стекаются к стадиону.
В основном любители футбола одеты в цвета российского флага, однако встречается и бельгийская расцветка. Ожидается, что игру посетят около шестисот бельгийцев — столько, по официальным данным, получили паспорта болельщиков. Вероятно, что на матче будет заполнена вся разрешенная квота мест, которая составляет 50% от вместимости стадиона. На трибунах ждут 30 500 болельщиков.
При этом в непосредственной близости от стадиона замечена спецтехника, в том числе водометы.
Евро-2020 проходит в 11 городах Европы с 11 июня по 11 июля.
Расписание матчей в Петербурге:
12 июня. Бельгия — Россия;
14 июня. Польша — Словакия;
16 июня. Финляндия — Россия;
18 июня. Швеция — Словакия;
21 июня. Финляндия — Бельгия;
23 июня. Швеция — Польша;
2 июля. Четвертьфинал.