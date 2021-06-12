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Игрока сборной Дании Эриксона пришлось реанимировать прямо на поле

Матч Евро-2020 Дания — Финляндия, который проходит в Копенгагене в эти минуты, был прерван из-за проблем со здоровьем у одного из игроков. Датский полузащитник Кристиан Эриксен прямо во время встречи 12 июня потерял сознание и упал на поле.

Автор: Clash With Seb/YouTube

Выбежавшая на помощь медицинская бригада сделала ему непрямой массаж сердца. Игроки сборной Дании встали вокруг Эриксена и медиков, закрыв футболиста от камер. Вскоре его унесли в подтрибунное помещение. Игра была остановлена в конце первого тайма, основные реанимационные мероприятия пришлись на перерыв между таймами. Но игроки с поля не уходили.

Напомним, в группе В, помимо датчан и финнов, выступят национальные команды России и Бельгии.

Матчи чемпионата Европы пройдут с 11 июня по 11 июля в 11 городах континента, в том числе и в Санкт-Петербурге. В городе на Неве турнир стартует 12 июня матчем Россия — Бельгия.

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Комментарии (5)

gencon
"Игроки плачут...", это я понимаю команда, семья. Здоровья
coronel
Финляндию дисквалифицировать, а России объявить санкции.
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