Матч Евро-2020 Дания — Финляндия, который проходит в Копенгагене в эти минуты, был прерван из-за проблем со здоровьем у одного из игроков. Датский полузащитник Кристиан Эриксен прямо во время встречи 12 июня потерял сознание и упал на поле.
Автор: Clash With Seb/YouTube
Выбежавшая на помощь медицинская бригада сделала ему непрямой массаж сердца. Игроки сборной Дании встали вокруг Эриксена и медиков, закрыв футболиста от камер. Вскоре его унесли в подтрибунное помещение. Игра была остановлена в конце первого тайма, основные реанимационные мероприятия пришлись на перерыв между таймами. Но игроки с поля не уходили.
Напомним, в группе В, помимо датчан и финнов, выступят национальные команды России и Бельгии.
Матчи чемпионата Европы пройдут с 11 июня по 11 июля в 11 городах континента, в том числе и в Санкт-Петербурге. В городе на Неве турнир стартует 12 июня матчем Россия — Бельгия.