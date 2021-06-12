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Михайловский театр отменяет выступления примы «Ковент-Гардена» Натальи Осиповой

Худрук Михайловского театра Владимир Кехман объявил отмену выступлений примы лондонского «Ковент-Гардена» Натальи Осиповой.

Заявление Кехман распространил вечером 12 июня. По его словам, сегодня Осипова должна была вылететь из Лондона в Петербург, но на самолет не села, связи с ней нет.

«Ее молодой человек написал, что Наташа в больнице. Мы позвонили руководству балета «Ковент-Гарден». Оказалось, что она в театре. У нее запланирован спектакль в Лондоне», — сообщил директор Михайловского.

По словам Кехмана, Осипова три дня назад лично подтверждала участие в петербургских постановках.

«Выходит, Наташа обманула оба театра, вас и лично меня. В связи с этим я принял решение снять Наталью Осипову со всех спектаклей. Если вы примете решение сдать билеты, мы вернем деньги полностью», — написал худрук.

Осипова была заявлена на балет «Баядерка» 17 июня. Билеты стоимостью до 15 тысяч рублей почти целиком распроданы. 2 июля ее ждали в «Ромео и Джульетте», а 15 июля — в «Дон-Кихоте».

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