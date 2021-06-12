Худрук Михайловского театра Владимир Кехман объявил отмену выступлений примы лондонского «Ковент-Гардена» Натальи Осиповой.



Заявление Кехман распространил вечером 12 июня. По его словам, сегодня Осипова должна была вылететь из Лондона в Петербург, но на самолет не села, связи с ней нет.

«Ее молодой человек написал, что Наташа в больнице. Мы позвонили руководству балета «Ковент-Гарден». Оказалось, что она в театре. У нее запланирован спектакль в Лондоне», — сообщил директор Михайловского.