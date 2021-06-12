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Боярский пообещал съесть свою шляпу, если сборная России выиграет Евро-2020, и сказал, что у него нет лишних 100 долларов

Актер Михаил Боярский рассказал о своих ожиданиях от Евро-2020

Петербуржец Михаил Боярский не строит оптимистичных прогнозов на участие России в Евро-2020 и не уверен, что сборная может хотя бы выйти из группы. Он симпатизирует Англии.

О своих ожиданиях актер рассказал 12 июня в интервью изданию «Спорт-Экспресс». Он поделился, что первого матча национальной сборной ждет с опаской и тревогой. «Я же видел последние контрольные матчи — с Польшей и Болгарией. Никаких оптимистических соображений по этому поводу у меня нет. К сожалению. А Бельгия — одна из сильнейших европейских команд. Сложно представить, что наши ее обыграют», — отметил актер. Он надеется, что обыграть удастся хотя бы Финляндию.

Но не исключает петербуржец и чуда, как было со сборной Греции в 2004 году. В случае, если Россия выиграет чемпионат, он обещал публично признать, что был не прав, и съесть свою знаменитую шляпу.

Кроме России, Боярский болеет за сборную Англии. Он отметил, что если бы у него были лишние 100 долларов, он поставил бы на их победу.

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Комментарии (13)

a.159753123
Каналья,тысяча чертей!!! Нас рать, михалсергеич, на вас.
Brevnault
Боярский хотел сказать, что сегодня - день России, а вечер Бельгии.
gencon
"Курить буду, но пить не брошу! " м. Боярский
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