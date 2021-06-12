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Сёмен Альтов научит смеяться вместо переживаний

Во Дворце искусств Ленинградской области — бывшем ДК Горького — 1 июля в 19.00 выступает писатель-сатирик Семён Альтов (6+). Классик российского юмора на собственном примере покажет, что к любой беде, даже коронавирусу, который всё никак не заканчивается, можно относиться легко. «Мир уцелел, потому что смеялся», — так звучит тема его творческого вечера.

Фото: скриншот с сайта altov.ru
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Альтов попросит смеяться, «опробует» новые вещи а, возможно, повторит то, что уже стало классикой. «Пусть люди шутят — это на время отключает их от мрачных мыслей. Потому я за то, чтобы любой юмор сегодня использовался — черный, серый, коричневый. Это дело вкуса», — говорил сатирик ещё в прошлом году, когда многим пришлось оставаться дома.

Концерт в первый день июля пройдёт с антрактом.

Перед прошлым вечером «Мир уцелел, потому что смеялся» Семён Альтов поговорил с «Фонтанкой» об инакомыслии, чувстве юмора у вышестоящих, Гарике Харламове и анекдотах в нашей жизни.

Фото: скриншот с сайта altov.ru

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