Юбилей Сокурова отметят ретроспективами на «Ленфильме» и в «Авроре»

За одну неделю сразу на двух площадках откроется две ретроспективы фильмов Александра Сокурова, приуроченные к юбилею режиссера. 14 июня, в день его рождения, на «Ленфильме» начнется одна программа — там покажут дебютную ленту Сокурова «Одинокий голос человека». Далее программа будет идти до самого конца лета — завершить ее обещают единственным в своем роде единым сеансом, на котором можно будет увидеть всю «тетралогию власти»: «Молох», «Телец», «Солнце» и «Фауст».

А через неделю, 21 июня, другая ретроспектива, куда менее амбициозная и более лаконичная, стартует в «Авроре». Там просто в течение четырех дней покажут основной массив фильмографии Сокурова: «Тихие страницы», «Мать и сын» плюс три документалки: «И ничего больше», «Духовные голоса» и «Повинность».

