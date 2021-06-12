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Юбилей Сокурова отметят ретроспективами на «Ленфильме» и в «Авроре»

Фото: Сергей Николаев/«Фонтанка.ру»/Архив
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За одну неделю сразу на двух площадках откроется две ретроспективы фильмов Александра Сокурова, приуроченные к юбилею режиссера. 14 июня, в день его рождения, на «Ленфильме» начнется одна программа — там покажут дебютную ленту Сокурова «Одинокий голос человека». Далее программа будет идти до самого конца лета — завершить ее обещают единственным в своем роде единым сеансом, на котором можно будет увидеть всю «тетралогию власти»: «Молох», «Телец», «Солнце» и «Фауст».

А через неделю, 21 июня, другая ретроспектива, куда менее амбициозная и более лаконичная, стартует в «Авроре». Там просто в течение четырех дней покажут основной массив фильмографии Сокурова: «Тихие страницы», «Мать и сын» плюс три документалки: «И ничего больше», «Духовные голоса» и «Повинность».

Полное расписание показов можно увидеть на сайтах «Ленфильма» и «Авроры».

12+

Иван Чувиляев

Фото: Сергей Николаев/«Фонтанка.ру»/Архив

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