На Петербург с северо-запада идет циклон. В нем ливни, грозы и даже град

По прогнозу небольшой дождь начнется уже в ночь на воскресенье, хотя с утра не исключается солнце. Самая мощная часть циклона, по предварительным расчётам, дойдет до города во второй половине дня 13 июня. «Местами ливни, грозы, град», — предупреждают синоптики.



Судя по сервису «Яндекс. Погода», огромное облако, вытянутое с севера на юг, сейчас приближается к Риге и Хельсинки. С другой стороны грозы накрыли Тульскую, Рязанскую и Владимирскую области.

На первую половину дня синоптики обещают юго-восточный ветер, который затем сменится на прямо противоположный. Специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус не исключает грозы и субботним вечером. По его словам, на погоду Северной столицы оказывает влияние приближающийся с северо-запада циклон.