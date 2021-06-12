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На Петербург с северо-запада идет циклон. В нем ливни, грозы и даже град

Синоптики обещают ливни и град в Петербурге 13 июня

МЧС и специалисты по погоде обещают воскресный разгул стихии в городе на Неве 13 июня. Непогода окружает со всех сторон, но угроза идет с северо-запада.

По прогнозу небольшой дождь начнется уже в ночь на воскресенье, хотя с утра не исключается солнце. Самая мощная часть циклона, по предварительным расчётам, дойдет до города во второй половине дня 13 июня. «Местами ливни, грозы, град», — предупреждают синоптики.

Судя по сервису «Яндекс. Погода», огромное облако, вытянутое с севера на юг, сейчас приближается к Риге и Хельсинки. С другой стороны грозы накрыли Тульскую, Рязанскую и Владимирскую области.

На первую половину дня синоптики обещают юго-восточный ветер, который затем сменится на прямо противоположный. Специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус не исключает грозы и субботним вечером. По его словам, на погоду Северной столицы оказывает влияние приближающийся с северо-запада циклон.

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Комментарии (2)

Suricata
По предварительным расчетам, местами, не исключает. Господи, работа мечты. Сиди себе предпологай. И выдавай результат в расплывчатой форме. Можно сразу говорить: будет дождь, град, ураган, правда местами и 50 на 50. Все, прогноз готов)
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