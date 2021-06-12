Путин отдельно подойдет к прессе после переговоров с Байденом в Женеве

В Кремле известно о планах отдельной пресс-конференции президента США Джо Байдена в Женеве после встречи с российским коллегой, видимо, это обычная практика американского лидера, Владимир Путин тоже выйдет отдельно на общение с прессой, сообщил 12 июня РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Скорее всего, это практика американского президента. Как мы знаем, президент США так же провёл и в Англии отдельную пресс-конференцию. Они не стали проводить совместную пресс-конференцию с Борисом Джонсоном. Поэтому и нам тоже стало известно, что господин Байден планирует провести отдельную пресс-конференцию. Как мы ранее заявляли, президент Путин по завершении переговоров так же выйдет отдельно на общение с прессой», — сказал Песков.

