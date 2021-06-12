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С пенсионера и его дочери под Петербургом требовали 10 млн. Ответ «денег нет» удовлетворил троицу в масках

Жительницу поселка Лебяжье и ее отца связали и требовали денег

Ежевечерние посиделки в отцовском доме начались с нападения и электрошокера для жительницы Ломоносовского района. Сбережения остались целы.

Как стало известно «Фонтанке» 12 июня, на пенсионерку и ее престарелого отца напали два дня назад около восьми вечера. Оба живут в Лебяжьем, 89-летний мужчина один, его дочь — с мужем и ребенком. Каждый вечер женщина навещает отца, но в этот раз сразу с порога она получила удар по лицу. Ее связали, несколько раз ударили по рукам током из электрошокера и потребовали 10 миллионов. Деньги должен был принести ее супруг. Женщина ответила просто — такой суммы, да еще и наличными, у нее нет. Под предлогом того, что тогда они поищут сами, трое в масках ушли. Женщина освободилась от веревок, нашла связанным отца в спальне на втором этаже, освободила и его. Полицию вызвали от соседей.

Заявительница призналась, что они с мужем уже на пенсии, но живут зажиточно. Откуда нападавшие знали, что у них есть деньги, женщина предположить не смогла. Полиция ищет следы налетчиков.

© Фонтанка.Ру

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