С пенсионера и его дочери под Петербургом требовали 10 млн. Ответ «денег нет» удовлетворил троицу в масках

Ежевечерние посиделки в отцовском доме начались с нападения и электрошокера для жительницы Ломоносовского района. Сбережения остались целы.



Как стало известно «Фонтанке» 12 июня, на пенсионерку и ее престарелого отца напали два дня назад около восьми вечера. Оба живут в Лебяжьем, 89-летний мужчина один, его дочь — с мужем и ребенком. Каждый вечер женщина навещает отца, но в этот раз сразу с порога она получила удар по лицу. Ее связали, несколько раз ударили по рукам током из электрошокера и потребовали 10 миллионов. Деньги должен был принести ее супруг. Женщина ответила просто — такой суммы, да еще и наличными, у нее нет. Под предлогом того, что тогда они поищут сами, трое в масках ушли. Женщина освободилась от веревок, нашла связанным отца в спальне на втором этаже, освободила и его. Полицию вызвали от соседей.

